Landesliga-Zweiter Münchberg regelt die Trainerfrage

Hinter den Münchberger Fußballern liegen bewegte Wochen. Nach dem Ende der Ära Markus Bächer legt zum 31. Dezember auch Spielleiter Michael „Bulli“ Buchta sein ehrenamtliches Amt nieder. „Der FCE sieht die aktuelle Situation als Chance, die Strukturen des Vereins weiterzuentwickeln und zukunftsfähig auszurichten“
, teilt der Verein auf seinen sozialen Kanälen mit.
Die wichtigste Personalie ist dabei nun geklärt: Der bisherige Co-Trainer Sandro Preißinger
übernimmt bis zum Sommer als Interims-Cheftrainer die Landesliga-Mannschaft. „Als bestehender Teil des Trainerteams kennt er Mannschaft und Umfeld bestens. Der Verein ist überzeugt, damit die bestmögliche Lösung für die Rückrunde vorstellen zu können“
, teilt der Klub mit. Unterstützung erfährt Preißinger künftig von Dennis Pajonk
, dem Übungsleiter der zweiten Mannschaft. Er wird in der Restrunde in einer Doppelfunktion agieren – mit klarem Fokus auf das Engagement in der Kreisliga.
Parallel laufen laut Vereinsangabe bereits Gespräche für eine langfristige Trainerlösung ab der kommenden Saison, sowie für die Nachfolge des scheidenden Spielleiters Michael Buchta. „Wir sind für die kommende Zeit sportlich gewappnet“
, versichert der FCE, der mit 44 Punkten aus 21 Spielen auf dem zweiten Tabellenrang der Landesliga Nordost überwintert. Primus DJK Ammerthal (52) dürfte wohl nicht mehr einzuholen sein. Hinter Münchberg lauern Jahn Forchheim und Erlangen-Bruck (ein Spiel weniger) mit je 43 Zählern. Folglich müssen sich die Oberfranken ganz schön strecken, um die Vizemeisterschaft und damit das Relegations-Ticket einzutüten.