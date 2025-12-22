Landesliga-Zweiter Münchberg regelt die Trainerfrage

Beim Bayernliga-Absteiger FC Eintracht Münchberg endete zur Winterpause eine Trainer-Ära. Erfolgstrainer Markus Bächer und die Oberfranken trennten sich nach achteinhalb Jahren und zwei Aufstiegen – obwohl man als Tabellenzweiter der Landesligist Nordost aussichtsreich im Rennen liegt. Nun hat der Klub aus dem Landkreis Hof die Trainerfrage für die Frühjahrsrunde geregelt. Und setzt dabei auf eine interne Lösung.