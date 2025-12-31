Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Für Durcheinander in der Fußball-Landesliga West dürften SF Bundenthal (blaue Trikots) und TuS Rüssingen sorgen. – Foto: Mario Luge
Landesliga: Zwei Westpfalz-Klubs vor unsicherer Zukunft
SF Bundenthal kündigt Rückzug zum Saisonende an, TuS Rüssingen verliert 16 Spieler. Und der Klassenleiter tappt im Dunkeln.
Westpfalz. In der Landesliga West herrscht statt Winterruhe helle Aufregung. Während die SF Bundenthal ihren Rückzug zum Saisonende angekündigt haben und einen Neustart in der C-Klasse planen, steht der TuS Rüssingen nach der Abmeldung von gleich 16 Spielern vor einer völlig ungewissen Zukunft. Klassenleiter Uwe Kadel steht vor einem Rätsel und offizielle Meldungen lassen auf sich warten.
Doch es gibt auch Gegenpole zur Unruhe. Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied setzt ein klares Zeichen für Beständigkeit und verlängert vorzeitig mit ihrem Trainerteam, während der FC Schmittweiler/Callbach mit einem Neuzugang von Eintracht Kreuznach aufrüstet.