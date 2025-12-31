Landesliga: Zwei Westpfalz-Klubs vor unsicherer Zukunft

Westpfalz. In der Landesliga West herrscht statt Winterruhe helle Aufregung. Während die SF Bundenthal ihren Rückzug zum Saisonende angekündigt haben und einen Neustart in der C-Klasse planen, steht der TuS Rüssingen nach der Abmeldung von gleich 16 Spielern vor einer völlig ungewissen Zukunft. Klassenleiter Uwe Kadel steht vor einem Rätsel und offizielle Meldungen lassen auf sich warten.

Doch es gibt auch Gegenpole zur Unruhe. Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied setzt ein klares Zeichen für Beständigkeit und verlängert vorzeitig mit ihrem Trainerteam, während der FC Schmittweiler/Callbach mit einem Neuzugang von Eintracht Kreuznach aufrüstet.