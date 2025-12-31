 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Für Durcheinander in der Fußball-Landesliga West dürften SF Bundenthal (blaue Trikots) und TuS Rüssingen sorgen. – Foto: Mario Luge

Landesliga: Zwei Westpfalz-Klubs vor unsicherer Zukunft

SF Bundenthal kündigt Rückzug zum Saisonende an, TuS Rüssingen verliert 16 Spieler. Und der Klassenleiter tappt im Dunkeln.

Westpfalz. In der Landesliga West herrscht statt Winterruhe helle Aufregung. Während die SF Bundenthal ihren Rückzug zum Saisonende angekündigt haben und einen Neustart in der C-Klasse planen, steht der TuS Rüssingen nach der Abmeldung von gleich 16 Spielern vor einer völlig ungewissen Zukunft. Klassenleiter Uwe Kadel steht vor einem Rätsel und offizielle Meldungen lassen auf sich warten.

Doch es gibt auch Gegenpole zur Unruhe. Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied setzt ein klares Zeichen für Beständigkeit und verlängert vorzeitig mit ihrem Trainerteam, während der FC Schmittweiler/Callbach mit einem Neuzugang von Eintracht Kreuznach aufrüstet.

Was hinter den Kulissen der Vereine passiert, wie es mit dem „Absteiger-Pool“ der Landesligen Ost und West weitergeht und was die große Klassenreform für die Klubs bedeutet, lesen sie im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

