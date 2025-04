Landesliga-Zulassung: Acht Bezirksligisten bewerben sich

"Alle Vereine, die bis Freitag, 09. Mai 2025, keinen Bescheid über das BFV-Postfach erhalten, sind uneingeschränkt und ohne Auflagen zugelassen und werden im Zuge der Spielklasseneinteilung der Spielklasse zugeordnet, für die sie sich sportlich qualifiziert haben. Vereine, denen die Zulassung verweigert oder nur mit Auflagen erteilt wird, erhalten bis spätestens Freitag, 09. Mai 2025, über das BFV-Postfach einen Bescheid, in dem die Nicht-Zulassung begründet bzw. die Auflagen und deren Abstellungstermin aufgelistet ist", heißt es von Seiten des BFV-Zulassungsgremiums.







Unter anderem wird vom Verband eine durchgehende feste optische Abtrennung in Form eines Geländers oder Bande zwischen dem Spielfeld und dem Zuschauerbereich (Sitz- und Stehplatzbereich) gefordert. "Die Auflagen kann man durchaus als knackig bezeichnen. Für einen kleinen Verein - wie wir es sind - ist das durchaus eine große Herausforderung", sagt Teisbachs Sportvorstand Adam Zahn. "Für uns ist die geforderte Spielfeldumrandung das einzige Problem, das auch mit keinen geringen Kosten verbunden ist. Aber das werden wir hinbekommen", informiert Vornbachs Sportlicher Leiter Michael Jäger.







Von Seiten des BFV gibt es eine klare Positionierung. "Wer auf Verbandsebene spielen will, muss in der Lage sein, bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Diesbezüglich sind wir auch sehr konsequent und die Vorgaben müssen daher sehr zeitnah umgesetzt werden", lässt Verbandsspielleiter Josef Janker unmissverständlich wissen.