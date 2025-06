Landesliga-Zugang, Verbandsliga-Abschied und neuer Trainer

Kontinuität auf der Trainerbank: Caner Kazan bleibt Co-Trainer bei Türkspor Neu-Ulm! Mit großer Freude dürfen wir verkünden, dass Caner Kazan weiterhin als Co-Trainer an der Seitenlinie von Türkspor Neu-Ulm stehen wird. Seine Vertragsverlängerung ist ein starkes Signal für Stabilität, Vertrauen und Teamgeist! Caner ist mehr als nur ein Assistent – er ist Vertrauter, Taktikfuchs, Motivator und immer zur Stelle, wenn es darum geht, die Mannschaft weiterzubringen. Mit seinem Auge fürs Detail, seinem Gespür für Spieler und seinem unermüdlichen Einsatz im Hintergrund leistet er Woche für Woche einen enorm wichtigen Beitrag zum sportlichen Erfolg. Seine Loyalität, seine Energie und sein Herzblut für den Verein sind nicht selbstverständlich – sie sind ein Geschenk für das gesamte Team und den Verein. Danke, Caner, für deine Treue, deine Leidenschaft und deine tägliche Arbeit im Schatten des Rampenlichts. Gemeinsam schreiben wir weiter an der Erfolgsgeschichte von Türkspor Neu-Ulm!

Seymen ist zurück bei Türkspor! Mit großer Freude verkünden wir: Seymen kehrt zurück zu Türkspor! Ein Spieler mit Herz, Leidenschaft und unerschütterlichem Einsatz für den Verein – genau diese Mentalität brauchen wir auf und neben dem Platz. Seymen ist nicht nur ein Fußballer, der das Spiel versteht, sondern auch ein Charakter, der das Team mitreißt. Seine Rückkehr ist ein starkes Zeichen: für Zusammenhalt, für Loyalität und für den ungebrochenen Glauben an unsere gemeinsame Vision. Willkommen zurück in deiner Fußballfamilie, Seymen – Türkspor ist stolz, dich wieder im Team zu haben!

TASV Hessigheim (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unser Routinier bleibt an Bord: Björn Rothkopf geht in seine 30.(!) Saison im aktiven Fußball - Rekordverdächtig!

„Jacky“ ist seit inzwischen zwei Jahren beim TASV, in kürzester Zeit im Verein angekommen und kommt bisher auf 47 Pflichtspiele in unserem zentralen Mittelfeld. Trotz der langjährigen Spielerlaufbahn ist sein Ehrgeiz ungebrochen - und das natürlich auch in der Saison 2025/26!

SV Dotternhausen (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang #2: Connor Hertrich ist zurück! Unser Flügelflitzer kehrt heim! Mit 22 Jahren bringt Connor nicht nur Tempo und Technik mit – er kennt den Verein und den Spirit! Willkommen zurück im Team, Connor! Wir freuen uns.

SF Eggenrot (Kreisliga B3 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Vadim Artamonov wechselt an die Altmannsroter Straße und trägt ab der neuen Saison das Trikot mit der Nummer 18 bei den Sportfreunden! Der 32-jährige Stürmer kommt vom SSV Aalen und wird das Team mit seiner Erfahrung und Torgefahr verstärken. In 130 Spielen konnte er 79 Tore erzielen und weitere 15 vorlegen. Wir freuen uns, dass du wieder bei uns bist und wünschen dir viele Tore, viel Erfolg und vor allem Spaß!

TKSV Geislingen (Kreisliga B9 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unser Verein freut sich, den neuen Trainer Mustafa Görkem willkommen zu heißen! Mit viel Engagement, frischen Ideen und langjähriger Erfahrung übernimmt er ab sofort die Leitung der Mannschaft. Wir wünschen ihm einen guten Start und viel Erfolg in der neuen Aufgabe!

TSV Oberensingen (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Verabschiedung eines Urgesteins – Danke, David Holzwarth! Wir verabschieden mit großem Respekt und Dankbarkeit David Holzwarth, ein echtes Urgestein der TSV Oberensingen, aus unserer ersten Mannschaft. Schon seit seiner Jugend ist David dem TSVO treu – und hat in dieser Zeit viele Stationen mitgestaltet und mitgeprägt. David war stets da, wenn man ihn brauchte – nicht nur für die „Erste“. Auch das Aushelfen in der zweiten Mannschaft war für ihn selbstverständlich, wann immer er konnte. Dafür ein besonderes Dankeschön und großen Respekt! Nun möchte David den Leistungsdruck etwas reduzieren – und kehrt zu seinen Wurzeln zurück: Als Stürmer in der dritten Mannschaft, genau so, wie er seine Karriere als Jugendspieler einst begann. David bleibt damit weiterhin Teil des TSVO – und das freut uns sehr! Lieber David, wir wünschen dir eine sportliche, verletzungsfreie Zeit und als Stürmer viele Tore! Danke für deine Treue, deinen Einsatz und deinen Teamgeist. Alles Gute für dein neues Kapitel im rot-schwarzen Trikot!

Württembergischer Fußballverband

Das teilt der Verband mit:

Der Württembergische Fußballverband verleiht auch im Jahr 2025 wieder den Vereins-Ehrenamtspreis (VEAP) – eine Auszeichnung, die das besondere Engagement in unseren Vereinen sichtbar macht und würdigt.

Was macht den VEAP so besonders?

Im Mittelpunkt stehen Projekte, Initiativen und Maßnahmen, die das Vereinsleben stärken, soziale Verantwortung übernehmen oder kreative Wege im Amateurfußball beschreiten.

Dabei geht es nicht um perfekte Hochglanzprojekte, sondern um gelebtes Ehrenamt, Teamgeist und nachhaltige Wirkung.

Euer Einsatz verdient Anerkennung – und wird belohnt!

Zu gewinnen gibt es hochwertige Preise wie:

• ein Wochenende für die ganze Mannschaft im JUFA-Hotel,

• adidas-Ausstattung,

• Ballnetze mit adidas-Bällen für eure Jugendmannschaften

• und den größten Wimpel des Verbandes.

Außerdem werden alle Siegervereine zur wfv-Ehrenamtsgala eingeladen – dem Treffpunkt für ehrenamtliches Engagement in Württemberg.

Hier habt ihr die Chance, euer Projekt vorzustellen und sogar Verbandssieger zu werden – verbunden mit einem zusätzlichen Preisgeld.

Jetzt mitmachen – Bewerbung bis 30. Juni 2025!

Wenn in eurem Verein Menschen und Projekte wirken, die genau diesen Preis verdient haben, dann bewerbt euch jetzt!

Alle Informationen und das Bewerbungsformular findet ihr hier:

