Landesliga-Zugang und zwei Abgänge beim Kreisliga-Meister

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der FC Welzheim verabschiedet nach der Meisterschaft in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall zwei verdiente Spieler. Simon Hoppe und Tim Schneidereit wechseln zum SV Kaisersbach. Der Verein bedankt sich bei beiden für ihren Einsatz, ihren Kampfgeist und die gemeinsame Zeit im FCW-Trikot. Beide waren ein wichtiger Teil der Mannschaft und der FCW-Familie. Für ihre neue sportliche Aufgabe wünscht der FC Welzheim viel Erfolg, eine verletzungsfreie Zeit und freut sich in der kommenden Saison sicher wieder auf ein Wiedersehen.

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Sportvg Feuerbach

Die Sportvg Feuerbach setzt in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen auf Kontinuität. Mit Moise „Momo“ Nyamuisi, Eric Gursch, Jacob Asubonteng, Ahmet „Amo“ Simsek und Awat Abbas bleiben fünf Spieler dem Verein erhalten. Kapitän Nyamuisi steht seit acht Jahren für die erste Mannschaft und prägt die Defensive. Auch Gursch, Asubonteng, Simsek und Abbas sollen mit Flexibilität, Tempo, Spielintelligenz und Zweikampfstärke wichtige Rollen übernehmen. Feuerbach freut sich auf den gemeinsamen Weg.

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SV Croatia Reutlingen

Der SV Croatia Reutlingen verstärkt seinen Kader in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, mit Mert Oguz. Der 27-Jährige wechselt vom FC Frickenhausen und bringt reichlich Erfahrung mit. Neben 30 Einsätzen in der Landesliga stehen für ihn mehr als 150 Spiele in der Bezirksliga zu Buche. Mert Oguz kennt die Region, fühlt sich im Zentrum wohl und soll mit seiner Mentalität sowie seinem engagierten Einsatz frische Impulse in die Mannschaft bringen.

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1. FC Heiningen

Der 1. FC Heiningen verabschiedet zum Saisonende Lasha Tskhadadze. Nach mehr als 100 Pflichtspielen im Trikot des Bezirksligisten kehrt er zu seinem Heimatverein TSV Eschenbach zurück. Über viele Jahre war Lasha Tskhadadze mit seiner Erfahrung, Hilfsbereitschaft und positiven Art ein wichtiger Teil der Mannschaft und der FCH-Familie. Der Verein bedankt sich für seinen Einsatz und die gemeinsame Zeit. Beim 1. FC Heiningen bleiben ihm die Türen auch künftig offen.

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