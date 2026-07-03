Landesliga-Zugang und sechs Neue beim Kreisligisten

– Foto: Joachim Koschler

Der TV Oeffingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, setzt weiter auf Veton Ahmeti und begrüßt Leonardo Tabusso als Neuzugang. Ahmeti verlängert seinen Vertrag und geht bereits in seine vierte Saison beim TV Oe. Der Mittelfeldmotor soll weiter mit Zweikampfstärke und Spielfreude prägen. Tabusso wechselt vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen II nach Oeffingen und erweitert die Optionen in der Defensive. Mit Zweikampfstärke und Spielübersicht soll er die Mannschaft sportlich und charakterlich bereichern.

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VfR Süßen

Der VfR Süßen aus der Kreisliga A3 Neckar/Fils verstärkt seinen Kader mit sechs Spielern vom TV Birenbach. Fabio Bonfirraro kommt als Torhüter und soll zwischen den Pfosten Sicherheit geben. Erik Heinz, Marko Matijevic und Dario Ivesic erweitern die Defensive. Dario Bonfirraro soll mit seinen Qualitäten das zentrale Mittelfeld bereichern, während Julijan Ivesic frischen Schwung in die Offensive bringen soll. Der VfR freut sich auf die Neuzugänge und die gemeinsame Saison in Blau-Weiß.

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FV Schelklingen

Der FV Schelklingen aus der Kreisliga A1 Donau/Iller geht mit Marcel Karremann als Spielertrainer in die neue Saison. Karremann übernimmt ab sofort die Verantwortung beim FVSH und bringt Erfahrung als Spieler sowie als Trainer mit. Seine bisherigen Trainerstationen führten ihn über die Frauen des SV Sulmetingen, den SV Burgrieden und zuletzt die Sportfreunde Illerrieden. In Schelklingen soll er die Mannschaft auf und neben dem Platz führen, neue Impulse setzen und den gemeinsamen Weg in Rot-Schwarz erfolgreich gestalten.

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