Landesliga-Zugang, Bezirksliga-Transfer, sofortiger Trainerwechsel

– Foto: Jens Körner

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Hüttlingen

Der TSV Hüttlingen setzt seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort und befördert mit Lukas Lang das nächste Eigengewächs in den aktiven Bereich. Der defensive Mittelfeldspieler rückt zur kommenden Saison aus der eigenen A-Jugend auf und steht damit beispielhaft für die Nachwuchsarbeit des Vereins. Lukas bringt Einsatzwillen, Übersicht und Zweikampfstärke mit – genau jene Eigenschaften also, die auf seiner Position gefragt sind. Bereits in der Rückrunde trainiert er regelmäßig bei den Aktiven mit und sammelte zudem erste Einsatzminuten in der zweiten Mannschaft. Nun folgt der nächste Schritt im rot-schwarzen Trikot, künftig mit der Rückennummer 60. Für den TSV Hüttlingen ist das mehr als eine Kadernotiz – es ist ein starkes Zeichen für den eigenen Weg.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Honhardt

Beim FC Honhardt endet die Zusammenarbeit mit Manuel Munz vorzeitig für den Rest der laufenden Saison. Der Verein verabschiedet sich mit großem Dank von einem Trainer, dessen Einsatz und Engagement maßgeblichen Anteil an der Entwicklung des FCH hatten. Die Verantwortlichen betonen ausdrücklich, dass der Klub ohne ihn heute nicht dort stünde, wo er aktuell steht – ein Satz, der die Bedeutung seiner Arbeit treffend beschreibt. Für seinen weiteren fußballerischen Weg wünscht der FC Honhardt ihm alles Gute. Bis zum Ende der Runde übernimmt nun Andreas Fuchs das Traineramt und soll die Mannschaft durch die verbleibenden Wochen der Saison führen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++