Allgemeines
– Foto: Steffi Rathje

Landesliga: Zehn Neue beim Oberliga-Absteiger MTV Eintracht Celle

Nach dem Abstieg aus der Oberliga und einem großen personellen Umbruch ist der MTV Eintracht Celle mit einem 2:0-Erfolg gegen den TSV Etelsen in die Landesliga Lüneburg gestartet. Gleich sechs Neuzugänge standen dabei auf dem Platz.

Henry-Frederik Struwe
Blazej Gajda
Michael Trautmann
Der MTV Eintracht Celle hat den Neustart in der Landesliga Lüneburg erfolgreich eingeläutet. Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niedersachsen und dem Verlust zahlreicher Stammkräfte musste Trainer Hilger Wirtz von Elmendorff seinen Kader nahezu komplett neu aufstellen. Im ersten Ligaspiel der Saison setzte sich die neuformierte Mannschaft mit 2:0 gegen den TSV Etelsen durch.

Gleich sechs Neuzugänge standen zum Auftakt auf dem Feld. Vom Bezirksligisten SV Altencelle wechselten Henry Struwe, der nach nur einer Saison zur Eintracht zurückkehrte, und Hannes Reichel. Beide verstärkten das Mittelfeld. Ebenfalls im Zentrum agierte Torben Müller, der vom Bezirksligisten TuS Hermannsburg kam. In der Offensive gaben Bastian-Viggo Suchantke vom Bezirksligisten Heeßeler SV und Areen Hussa Al Zoubi vom Bezirksliga-Absteiger TuS Eschede ihr Debüt. Komplettiert wurde das Sextett von Michael Trautmann, der vom SSV Südwinsen ( 1. Kreisklasse Celle) zurückkehrte und bereits früher für den MTV aktiv war.

Neben diesen Akteuren verstärken weitere Neuzugänge das Team, die zum Landesliga-Auftakt noch nicht zum Einsatz kamen. Dazu zählen Mittelfeldspieler Mika Höppner (TuS Hermannsburg), Torwart Blazej Gajda (Heeßeler SV) sowie die beiden Mittelfeldspieler Tomas Qasim Saeed und Derin Alin aus der eigenen zweiten Herrenmannschaft (Kreisliga Celle).

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
MTV Eintracht Celle
MTV Eintracht CelleEint. Celle
TSV Etelsen
TSV EtelsenEtelsen
2
0

