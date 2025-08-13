Landesliga: Zehn Neue beim Oberliga-Absteiger MTV Eintracht Celle

Der MTV Eintracht Celle hat den Neustart in der Landesliga Lüneburg erfolgreich eingeläutet. Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niedersachsen und dem Verlust zahlreicher Stammkräfte musste Trainer Hilger Wirtz von Elmendorff seinen Kader nahezu komplett neu aufstellen. Im ersten Ligaspiel der Saison setzte sich die neuformierte Mannschaft mit 2:0 gegen den TSV Etelsen durch.

Gleich sechs Neuzugänge standen zum Auftakt auf dem Feld. Vom Bezirksligisten SV Altencelle wechselten Henry Struwe, der nach nur einer Saison zur Eintracht zurückkehrte, und Hannes Reichel. Beide verstärkten das Mittelfeld. Ebenfalls im Zentrum agierte Torben Müller, der vom Bezirksligisten TuS Hermannsburg kam. In der Offensive gaben Bastian-Viggo Suchantke vom Bezirksligisten Heeßeler SV und Areen Hussa Al Zoubi vom Bezirksliga-Absteiger TuS Eschede ihr Debüt. Komplettiert wurde das Sextett von Michael Trautmann, der vom SSV Südwinsen ( 1. Kreisklasse Celle) zurückkehrte und bereits früher für den MTV aktiv war.

Neben diesen Akteuren verstärken weitere Neuzugänge das Team, die zum Landesliga-Auftakt noch nicht zum Einsatz kamen. Dazu zählen Mittelfeldspieler Mika Höppner (TuS Hermannsburg), Torwart Blazej Gajda (Heeßeler SV) sowie die beiden Mittelfeldspieler Tomas Qasim Saeed und Derin Alin aus der eigenen zweiten Herrenmannschaft (Kreisliga Celle).