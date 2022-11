Landesliga: Zähes Kellerduell mit SVW Mainz 0:0 unentschieden gegen Jockgrim

Platz nicht in bester Verfassung

„Es war es ein sehr zähes Spiel“, fand SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. „Beide Seiten haben auf schwerem Platz nicht ihr bestes Spiel gemacht.“ Die Südpfälzer versuchten ihr Glück häufig mit langen Bällen und mit Körperlichkeit. „In der zweiten Hälfte hatten wir ein leichtes Übergewicht und auch die besseren Chancen – wenn auch nur wenige durch Johannes Lawen und Lukas Behnke“, sagte Protz. Tim Gabel sei in der 80. Minute ein Treffer zu Unrecht aberkannt worden. „Der TSG-Torwart hat den Ball fallen lassen, in meinen Augen war der Ball dann frei“, betonte Protz. „Jetzt heißt es, den Mund abputzen und in der Rückrunde die benötigten Punkte gegen den Abstieg holen.“