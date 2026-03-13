Landesliga-Youngster und Kreisliga-Trainerteam verlängern

– Foto: Jens Körner

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Für Maliqi ist die laufende Spielzeit die erste im Herrenbereich – und sie verläuft bislang ausgesprochen vielversprechend. In 16 Ligaspielen erzielte der junge Angreifer bereits sieben Treffer und stellte damit früh seine Torgefahr unter Beweis. Mit seinem Instinkt im Strafraum entwickelte sich der Offensivspieler im Verlauf der Saison zu einer festen Größe im Angriffsspiel der Neckarsulmer.

Die Sport-Union Neckarsulm kann auch in Zukunft auf die Dienste von Fatlum Maliqi bauen. Der 19-jährige Stürmer hat seinen Vertrag beim Landesligisten verlängert und bleibt damit ein wichtiger Bestandteil der Offensive der Sport-Union.

Die Verantwortlichen der Sport-Union sehen in Maliqi einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial und einen wichtigen Baustein für die Zukunft des Vereins. Entsprechend groß ist die Freude darüber, dass der 19-Jährige auch in der kommenden Saison das Trikot der Neckarsulmer tragen wird.

TGV Eintracht Beilstein

Beim TGV Eintracht Beilstein setzt man weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie. Der Kreisligist aus der Kreisliga B2 Franken hat die Verträge mit seinem Trainerduo Dominik Faber und Tom Hampel verlängert und stellt damit frühzeitig die Weichen für die kommende Saison.

Beide Übungsleiter haben in den vergangenen Monaten wichtige Impulse gesetzt und die Entwicklung der Mannschaft entscheidend geprägt. Mit ihrer fachlichen Arbeit und ihrem Engagement haben sie maßgeblich dazu beigetragen, den eingeschlagenen Weg des Teams zu festigen.

Die Verantwortlichen des TGV Eintracht Beilstein sehen in der Verlängerung ein klares Zeichen für Stabilität und Verlässlichkeit. Verein und Trainer wollen den gemeinsamen Weg fortsetzen und in der kommenden Spielzeit die nächsten Entwicklungsschritte gehen.

