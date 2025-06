Landesliga-Youngster: Auf den Gemener Weg folgt der Gievenbecker Weg

Von Westfalia Gemen wechselt der 22-jährige Jelke Elferink zum Oberligisten. Der zentrale Mittelfeldspieler hat seine bisherige Jugend- und Senioren-Laufbahn seit 2015 in Gemen verbracht und 73 Landesliga-Partien in der 1. Mannschaft absolviert.

„Für mich ist Jelke ein absolut typischer Gievenbeck-Transfer“, findet Gievenbecks neuer Sportlicher Leiter Jens Truckenbrod: „Er ist jung, talentiert, kommt aus Münster und ist hungrig, nun in der Oberliga und bei uns die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen. Jelke erfüllt genau das Profil, was wir für unser Zentrum gesucht haben und wird uns in den nächsten Jahren definitiv viel Freude in Gievenbeck bereiten."

Der 22 Jahre junge BWL-Student kommt gebürtig aus Velen im Kreis Borken. 2015 wechselte er von seinem Heimatverein TuS Velen zur Westalia Gemen, für die Elferink nahezu die ganze Jugend auflief und bei der er den Sprung in den Seniorenbereich meisterte. In seinen jungen Jahren kommt er auf bereits 73 Landesliga-Einsätze für Gemen, in der abgelaufenen Saison stand er aufgrund einer längeren Reise und einer Sprunggelenksverletzung zum Saisonende nur in 16 Partien auf dem Rasen.