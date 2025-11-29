Landesliga: Wunstorf will beim OSV den Auswärtslauf fortsetzen

Der 1. FC Wunstorf gastiert am Sonntag (14 Uhr) beim OSV Hannover und steht am 19. Spieltag der Landesliga Hannover vor einem Duell zweier formstarker Mannschaften. Der OSV belegt Tabellenplatz sieben und hat zuhause seit fünf Spielen nicht mehr verloren, während Wunstorf als Tabellenzweiter anreist und in der laufenden Saison auswärts weiterhin ungeschlagen ist.

Die Hausherren kommen trotz der jüngsten 1:2-Niederlage gegen den STK Eilvese mit einer stabilen Serie in die Partie. Vier Siege, ein Unentschieden und nur zwei Niederlagen aus den vergangenen sieben Begegnungen unterstreichen die Konstanz des Teams, das in diesem Zeitraum zwanzig Tore erzielte und lediglich acht Gegentreffer kassierte. Gäste-Trainer Naim Gasmi betonte, dass der OSV eine „äußerst spielintelligente und konstant auftretende Mannschaft“ stelle, die gegen die Topteams der Liga „stets auf Augenhöhe“ agiert habe.

Wunstorf reist mit Rückenwind an und hat nach dem 4:0 gegen den TSV Mühlenfeld die vergangenen drei Partien gewonnen. Insgesamt holte die Mannschaft zwölf der möglichen fünfzehn Punkte aus den letzten fünf Begegnungen. Gasmi blickte mit Respekt auf den kommenden Gegner. „Ihr kompaktes Zentrum sowie das gefährliche vertikale Spiel machen sie zu einem Gegner, der jederzeit in der Lage ist, Druck aufzubauen und Tore zu machen.“

Zusätzliche Motivation zieht Wunstorf aus dem Hinspiel. Damals gewann die Mannschaft sportlich mit 2:1, das Ergebnis wurde nachträglich jedoch wegen eines Wechselfehlers mit 0:5 gewertet. „Entsprechend groß ist unsere Motivation, dieses Missgeschick für unsere Anhänger und auch für uns selbst wieder wettzumachen“, erklärte der Trainer.