Landesliga Württemberg, Staffel 4: Transferübersicht zum Saisonstart

Die Saison 2025/2026 in der Landesliga Württemberg, Staffel 4, steht kurz vor dem Start. Bei allen Vereine gab es Änderungen im Kader für die neue Runde. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel der Teams.

FC Blaubeuren

Trainer: Dario Tomic, Zeljko Haramina

Zugänge: Anes Martinovic (SV Pappelau-Beiningen), Ismail Demiray (SC Türkgücü Ulm), Kacper Bojarski (TSV Blaubeuren), Luka Pejic (TSV Neu-Ulm), Daniel Fernandes (SC Türkgücü Ulm), Toma-Antonio Popa (SSG Ulm 99)

Abgänge: Marko Vojakovic (Aramäer Heilbronn), Eldin Husic (SV Ljiljan Ulm), Christian Nankisi (TV Wiblingen), Oliver Wlodarski (FV Olympia Laupheim)



FC Srbija Ulm

Trainer: Zeljko Milanovic

Zugänge: Matteo Theile (FV Illertissen), Matej Svrkota (FV Illertissen)

Abgänge: Tarik Ascic (SV Ljiljan Ulm), Nenad Ilic (SV Offenhausen), Ognjen Babic (SV Grimmelfingen), Robert Ristov (SC Türkgücü Ulm)



FC Wangen

Trainer: Safet Hyseni

Zugänge: Tim Bucher (SG SV Achberg / Neuravensb. / TSV Hergensw), Nils Oelmayer (FV Rot-Weiß Weiler), Dino-Cataldo De Pace (SpVgg Lindau), Luca Schneider (FC Leutkirch), Nikica Vojnovic (FC Leutkirch), Simon Zirn (SG SV Achberg / Neuravensb. / TSV Hergensw), Orion Guillaume (FC Isny)

Abgänge: Finn Bolkart (FC Wolfurt ), Enes Demircan (Karriereende ), Janosch Fink (Studium ), Moritz Hartmann (Karriereende ), Okan Housein (Karriereende ), Jonas Kaufmann (SGM Unterzeil/Seibranz), Luis Leupold (Studium ), Leonard Maucher (SGM Unterzeil/Seibranz), Janosch Fink (FC Scheidegg), Magnus Pfeiffer (SV Amtzell), Utku Turan (TSV Wangen), Enes Demircan (TSV Wangen)



FV Bad Schussenried

Trainer: Martin Schmid

Zugänge: Tom Jaufmann (SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II), Maximilian Mayerföls (SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II), Noah Gebhart (SC Pfullendorf)

Abgänge: keine



FV Biberach/Riß

Trainer: Andreas Wonschick

Zugänge: Niklas Frik (FV Illertissen), Adrian Tenea (FC Memmingen II), Moritz Zieger (SC Pfullendorf), Elias Schmid (SV Esperia Italia Neu-Ulm), Deniz Baris Mrden (SGM Senden-Ay), Axel Durand Sime (SSV Ehingen-Süd), Mateo Marić (TSV Neu-Ulm), Ajdin Durakovic (FV Ravensburg II), Emanuel Conde (TSV Blaustein), Sebastian Conde (TSV Blaustein), Johann Ndjongang (FV Illertissen), Andrii Tkachenko (FV Olympia Laupheim)

Abgänge: Robin Biesinger (SSV Ehingen-Süd), Janik Martin (FC Mittelbiberach), Florian Peruzzi (Türkspor Neu-Ulm), Fabian Lorenz (SV Dettingen/Iller), Levin Sing (unbekannt), Anton Köhler (unbekannt), Timo Heimpel (SV Reinstetten), Jakub Pach (unbekannt), Simon Keller (SG Ringschnait / Mittelbuch), Jonathan Hummler (SGM Ummendorf/Fischbach), Tom Sonnenberg (Studium), Timo Baier (TSV Berg), Tim Schneider (TSV Neu-Ulm), Mike Schneider (TSV Neu-Ulm), Luca Deufel (TSV 1889 Buch)



FV Olympia Laupheim

Trainer: Andreas Spann

Zugänge: Paulo Toni Griebel (), Christian Gavric (), Brikeldo Dashi (), Ben Hugel (), Paulo Toni Griebel (SV Sulmetingen), Jonas Gantert (FV Olympia Laupheim), Ben Hugel (TSG Söflingen), Oliver Wlodarski (FC Blaubeuren)

Abgänge: Alexander Schrode (SSV Ehingen-Süd), Yannick Magg (SV Sulmetingen), Julian Eiberle (SG Aepfingen / Baltringen), Stefan Steinle (SV Ochsenhausen), Julian Haug (SGM Ummendorf/Fischbach), Adrian Micanovic (FC Hüttisheim), David Milanovic (SV Offenhausen), Fabian Guggenberger (SG Oberdischingen/Ersingen), Ivan Pavicar (SV Burgrieden), Andrii Tkachenko (FV Biberach/Riß)



FV Rot-Weiß Weiler

Trainer: Uwe Wegmann

Zugänge: Niklas Wunsch (FC Oberstdorf), Simon Röck (FC Oberstdorf), Yigit Kocabay (FV Ravensburg), Matthias Gorgol (FC Isny), Julian Kahl (SV Eglofs), Silas Walser (FC Wangen)

Abgänge: Leon Gorgol (FV Ravensburg), Kaan Basar (SpVgg Lindau), Tolga Korkmaz (SpVgg Lindau), Nils Oelmayer (FC Wangen), Michael Riedesser (Pausiert ), Emirhan Burak Baysal (Pausiert ), Mathias Stadelmann (Pausiert ), Niklas Jork (Pausiert ), Andreas Hehle (Pausiert), Mathias Stadelmann (), Kai Kramer (VfB Friedrichshafen), Niklas Jork (FV Rot-Weiß Weiler II), Kaan Aga (FC Isny)



SC Staig

Trainer: Tim Hille

Zugänge: Manuel Illenberger (Sportfreunde Fleinheim), Sinan Yildiz (TSV 1889 Buch)

Abgänge: Finn Annabring (FV Illertissen), Dominik Krizmanic (FC Hüttisheim), Baran Eraslan (SGM Aufheim Holzschwang)



SSG Ulm 99

Trainer: Martin Klarer

Zugänge: Nikolas Lutz (TSG Söflingen), Valentin Ziegler (SV Eggingen), Nico Guhlke (SV Eggingen)

Abgänge: Arend Looser (SV Oberelchingen), Nico Gölz (FV Sontheim/Brenz), Toma-Antonio Popa (unbekannt), Toma-Antonio Popa (FC Blaubeuren)



SV Kressbronn

Trainer: Jürgen Kopfsguter

Zugänge: Jürgen Kopfsguter (), Tom Meßmer (SGM HENOBO), Patrick Hübler (SGM HENOBO), Marko Föger (FV Ravensburg II), Luka Föger (FV Ravensburg II)

Abgänge: Ramin Nossratabadi (TSV Eriskirch), Mark Heinzelmann (Pausiert), Romeo Lindinger (TSV Berg), Samuel Lindinger (TSV Berg), Mico Susak (Pausiert), Lukas Pfister (Unbekannt), Martin Schwarzenberger (TSV Eriskirch), Niklas Röther (TSV Eriskirch), Lukas Pfister (SGM Fischbach/ Schnetzenhausen)



SV Mietingen

Trainer: Philipp Lang

Zugänge: Jan Braunsteffer (SV Ringingen), Elias Weller (SG Attenweiler / Oggelsbeuren), Oliver Weber (SGM HENOBO)

Abgänge: Simon Roth (SV Sulmetingen), David Egle (SG Aepfingen / Baltringen), Daniel Glenzinger (SV Baustetten), Ben Rodloff (SV Baustetten)



SV Reinstetten

Trainer: Florian Treske

Zugänge: Christopher Henry (FC Wacker Biberach), Dominik Martin (SV Sulmetingen), Dominik Felger (SV Ochsenhausen), Timo Heimpel (FV Biberach/Riß), Thomas Möller (SG Ringschnait / Mittelbuch), Lukas Eisele (SG Muttensweiler/ Hochdorf), Raphael Zwerger (FC Blau-Weiß Bellamont)

Abgänge: Fabian Bogenrieder (SG Aepfingen / Baltringen), Mathias Wesolowski (SV Dettingen/Iller), Lennard von Rüden (TSV Berg), Isaak Athanasiadis (Unbekannt), Robin Kammerlander (Karriereende)



TSV 1889 Buch

Trainer: Harald Haug, Ulrich Klar

Zugänge: Luca Deufel (FV Biberach/Riß), Bernardo Ferreira Cruz (TSV Blaustein), Kerem Akalin (FV Illertissen), Emil Wiederer (SGM Balzheim/Dietenheim), Trisztan Nyari (SC Vöhringen), Nevio Deufel (SG TSV Buch / Obenhausen II), Lars Halder (SG TSV Buch / Obenhausen II)

Abgänge: Benjamin Maier (Karriereende), Patrick Sailer (Karriereende), Sinan Yildiz (SC Staig)



TSV Heimenkirch

Trainer: Adrian Philipp

Zugänge: Maximilian Härtl (SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen), Daniel Lau (FC Lindenberg), Leonor Karaxha (VfB Friedrichshafen), Valentin Kirchmann (FC Isny), Elion Kelmendi (TSV Wangen), Nino Hartinger (TSV Heimenkirch)

Abgänge: Kai Schwitalla (Kleinhaslacher SC), Felix Kränzle (SV Karsee), Nino Hartinger (TSV Heimenkirch)



TSV Neu-Ulm

Trainer: Stephan Baierl

Zugänge: Dusan Radovanovic (SGM Machtolsheim/Merklingen), Luka Puskaric (TSG Ehingen), Sofyan Eid (FV Illertissen), Tim Schneider (FV Biberach/Riß), Mike Schneider (FV Biberach/Riß), Nils Carstensen (SV Beuren), Nikita Bogomolow (TSV Neu-Ulm), Fabio Kießling (FC Neenstetten), Dominik Wieland (FV Ravensburg), Christopher Renz (SSV Ulm 1846 Fußball), Tommy Kögel (SSV Ulm 1846 Fußball), Adin Kajan (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Benjamin Klingen (Westfalen Liesborn), Guido Greubel (FV Illertissen), Volker Jannik Kaup (TuS Obenstrohe), Daniel Dewein (TSV Langenau)

Abgänge: Mateo Marić (FV Biberach/Riß), Janik Schilder (Karriereende), Lukas Kögel (Karriereende), Luis Sailer Fidalgo (Kirchheimer SC), Lucas Torres Consiglio (FKV Neu-Ulm II), Štefan Vrhovac (Ausland)



TSV Riedlingen

Trainer: Raphael Sontheimer

Zugänge: Kevin Muranyi (SGM Bad Buchau/ Oggelshausen/ Kanzach), Marko Jovanovic (FV Ravensburg II), Ioannis Filippidis (TSV Riedlingen)

Abgänge: David Striegel (FV Bad Saulgau 04), Ben Schrode (FC Engstingen)



Türkspor Neu-Ulm

Trainer: Florian Peruzzi

Zugänge: Stefan Ilic (FC Pipinsried), Jan Geis (FV Preussen Eberswalde), Giuliano Santoro (SGM Aufheim Holzschwang), Alen Kenjar (FC Augsburg II), Florian Peruzzi (FV Biberach/Riß), Telat Arayan (SC Türkgücü Ulm), Seymen Yilmaz (TSV Berghülen), Nikola Stojnovic (TSV Neu-Ulm), Onur Mutlu (TSV Langenau), Ismaila Mansaly Ngum (SGM Albeck/Göttingen)

Abgänge: Özgür Sahin (TSV Blaustein), Halil Korkmaz (SC Türkgücü Ulm), Emre Korkmaz (SC Türkgücü Ulm), Talha Savran (TSV Blaustein), Alejandro Nicolas Serban Cordos (TSV Blaustein), Kadir Nergiz (FC Burlafingen), Emil Efremovski (SC Türkgücü Ulm), Nassifou Ouro Sam (SC Türkgücü Ulm), Michael Turkalj (Unbekannt), Miguel Angelo Malheiro Araujo (SC Türkgücü Ulm), Enes Türkmen (SV Offenhausen), Berke Altintas (TSV Langenau), Ismail Tasgin (FC Birumut Ulm)