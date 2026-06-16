Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Dominik Gavric (FC Blaubeuren): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Yavuz Tuna (Türkspor Neu-Ulm): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Eren Aksoy (Türkspor Neu-Ulm): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Silas Walser (FV Rot-Weiß Weiler): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Nikola Stojnovic (Türkspor Neu-Ulm): Vierzehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Marius Meneghini (SV Mietingen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Onur Mutlu (Türkspor Neu-Ulm): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Stefan Mladenovic (FC Srbija Ulm / TSV Neu-Ulm): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Dominik Martin (SV Reinstetten): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.
Tim Bucher (FC Wangen): Nominierungen für die Elf der Woche.
Robin Ertle (SV Mietingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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