 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesliga Württemberg, Staffel 4.

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele / FuPa

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Landesliga Württemberg, Staffel 4

Torhüter

Dominik Gavric (FC Blaubeuren): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Yavuz Tuna (Türkspor Neu-Ulm): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Eren Aksoy (Türkspor Neu-Ulm): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Silas Walser (FV Rot-Weiß Weiler): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Nikola Stojnovic (Türkspor Neu-Ulm): Vierzehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Marius Meneghini (SV Mietingen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Onur Mutlu (Türkspor Neu-Ulm): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Stefan Mladenovic (FC Srbija Ulm / TSV Neu-Ulm): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Dominik Martin (SV Reinstetten): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

Tim Bucher (FC Wangen): Nominierungen für die Elf der Woche.

Robin Ertle (SV Mietingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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