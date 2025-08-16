Landesliga Württemberg, Staffel 3: Welche Transfers stehen fest?

Die Saison 2025/2026 in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, läuft. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel der Teams.
BSV 07 Schwenningen
Zugänge: Ante Rogic (FSV Schwenningen), Semih Ziya Gökdag (FC 1932 Pfaffenweiler)
Abgänge: Elias Gresser (TSV Meckenbeuren)
FC 07 Albstadt
Zugänge: Viktor Farkas (TSG Balingen II), Alpay Akin (TSV Frommern), Shacore Simon (VfL Nagold), Stefan Fischer (Sportfreunde Bitz)
Abgänge: keine
SC 04 Tuttlingen
Zugänge: Niklas Gassner (FV Walbertsweiler-Rengetsweiler), Modou Lamin Badjie (VfR Stockach)
Abgänge: Simon Kapuscinski (SGM Frittlingen/Wilfingen), Johannes Riegger (SV Wurmlingen), Moritz Walz (MTV Stuttgart)
SG Empfingen
Zugänge: Lucas Haug (SV Wittendorf), Sandro Mihic (SV Wittendorf), Tobias Tischler (TuS Ergenzingen), Andrej Schlecht (FC Holzhausen), Matthias Stüber (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
Abgänge: Aaron Jung (SG Bildechingen / Nordstetten), Panagiotis Karapidis (VfL Nagold), Leon Keuler (TV Darmsheim)
Spvgg Freudenstadt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSC Tübingen
Zugänge: Berke Civelek (SSV Reutlingen), Tobias Vetter (SG Poltringen/Pfäffingen), Felix Müller (SV 03 Tübingen), Kevin Proschin (FC Rottenburg II)
Abgänge: Mete-Kaan Celik (SV 03 Tübingen), Timo Waiblinger (SSC Tübingen II)
SV Croatia Reutlingen
Zugänge: Patrik Emanuel Androsevic (SV Böblingen), Leon Maric (Young Boys Reutlingen), Ante Boras (VfL Pfullingen), Leonardo Bajer (SSV Reutlingen II), Suad Nico Schmidt (SV Böblingen), Tariq Mohamada (TuS Metzingen), Justin Logan (TSV Betzingen), Albi Gjinollari (VfL Pfullingen), Michele Ciro Antonio Corbisiero (SV Böblingen), Ante Glibo (SV Vaihingen), Marko Vukusic (SV Croatia Reutlingen II), Lorand Lekaj (SV 08 Laufenburg)
Abgänge: Serhan Akyürek (Anadolu SV Reutlingen), Marcel Schreyer (SV Degerschlacht), Semih Özdemir (Anadolu SV Reutlingen), Edis Sentürk (VfL Pfullingen), Nico Coconcelli (SGM Dettingen/Glems ), Mert Noah Asma (USA ), Viktor Vucic (Sportfreunde Dußlingen)
SV Nehren
Zugänge: Ben Bahle (TSV Gomaringen), Max Bauknecht (SV 03 Tübingen)
Abgänge: keine
SV Seedorf
Zugänge: Yannik Schädle (FV 08 Rottweil), Marcel Bender (Spvgg 06 Trossingen)
Abgänge: Robin Nester (Spvgg Pflummern-Friedingen), Marco Lenz (SG FC Hardt / Lauterbach )
SV Zimmern
Zugänge: Rico Reisert (SG Schramberg / SV Sulgen ), Enes Kart (FC 1932 Pfaffenweiler)
Abgänge: Markus Vogel (TuS Ergenzingen), Loris Barroi (VfR Stockach), Luca Barroi (VfR Stockach)
TSG Balingen II
Zugänge: Jaden Quartey (SSV Reutlingen), Bastian Berger (TSG Balingen (U19))
Abgänge: Viktor Farkas (FC 07 Albstadt), Simon Gorr (TSV Oberensingen), Fabian Zirkel (SV Dotternhausen), Felipe Arellano Torres (SV Böblingen), Enes Isik (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Jannik Kübler (FC 08 Villingen II)
TSV Harthausen/Scher
Zugänge: Marius Geng (SG Bronnen / Neufra), Rico Vettermann (FC Winterlingen), Ben Schaberger (TSG Balingen (U19)), Erdem Zorlu (TSG Balingen (U19)), Lukas Bienwald (FC Redfield Albstadt)
Abgänge: Tim Schnakenberg (SG Bronnen / Neufra), Niklas Wesner (FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies), Steffen Erbe (FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies), Alessio Lonis (TSF Dornhan)
TuS Ergenzingen
Zugänge: Arthur Heckmann (Spvgg Weil der Stadt), Nils Beurenmeister (VfL Sindelfingen), Michael Stowers (ASV Botnang), Marvin Beck (TSF Dornhan), Giuseppe Fiore (TSV Waldenbuch), Markus Vogel (SV Zimmern), Enes Dogan (FC Gärtringen)
Abgänge: Adrian Brose (SV Gültlingen)
VfB Bösingen
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Mühlheim
Zugänge: Maurice Dehe (FV Möhringen)
Abgänge: keine
VfL Nagold
Zugänge: Panagiotis Karapidis (SG Empfingen)
Abgänge: Shacore Simon (FC 07 Albstadt), Nick Schweizer (1. CfR Pforzheim), Laurenziu Biemel (TV Echterdingen), Jürgen Schechinger (SV Gültlingen)
VfL Pfullingen
Zugänge: Albert Lennerth (SV Stuttgarter Kickers), Tim Zemmer (Young Boys Reutlingen), Melwin Ruckaberle (SV 03 Tübingen), Edis Sentürk (SV Croatia Reutlingen), Max Baum (Eigene U19), Jakob Kuhle (Eigene U19), Fabiano Martins Freitas (Eigene U19), Tugay Ilbaz (Eigene U19), Marcelo Freitas (VfL Pfullingen II), Marvin Krüger (VfL Pfullingen II), Jannis Röhm (SSV Reutlingen), David Kemmler (SSV Reutlingen), Kenan Dogan (SV Stuttgarter Kickers)
Abgänge: Jörg Kluge (Unbekannt), Marco Digel (Young Boys Reutlingen), Martin Welsch (Young Boys Reutlingen), Robin Hiller (TSV Köngen), Christian Locher (SV Hülben), Finn Edelmann (VfL Sindelfingen), Timo Krauß (VfL Sindelfingen), Timo Gutjahr (Pausiert), Max Bajorat (Pausiert), Toni Vukelic (VfL Pfullingen II), Karl Eisele (VfL Pfullingen II), Keanu Türk (Pausiert), Adi Kaufmann (VfL Pfullingen II), Benjamin Ponath (Cheftrainer VfL Pfullingen U19), Ibrahim Özpinar (FSV Waiblingen), Ante Boras (SV Croatia Reutlingen), Aris-Cosmin Dragulin (Young Boys Reutlingen), Matthias Dünkel (Young Boys Reutlingen)