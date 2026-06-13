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Landesliga Württemberg, Staffel 3: Diese Transfers stehen schon fest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Aktuelle Teams der Landesliga Württemberg, Staffel 3
BSV 07 Schwenningen
Trainer: Jago Maric
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC 07 Albstadt
Trainer: Abdussamed Akbaba
Zugänge: Oktay Yalcinkaya (TSG Balingen U19), Finn Trickel (Frommern), Tolga Yerkabartan (TSG Balingen II)
Abgänge: keine
SC 04 Tuttlingen
Trainer: Gabriel Gasic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Empfingen
Trainer: Alexander Eberhart
Zugänge: Tom Schmid (Wurmlingen), Jakob Majhen (Ergenzingen), Philipp Schweizer (VfL Nagold), Linus Hellstern (Ergenzingen), Stefan Mutapcic (SV Zimmern), Nico Gulde (Ergenzingen)
Abgänge: keine
Spvgg Freudenstadt
Trainer: Elvedin Djekic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSC Tübingen
Trainer: Steven Trevallion
Zugänge: Florian Schachtschneider (Unbekannt)
Abgänge: keine
SV Croatia Reutlingen
Trainer: Patrik Emanuel Androsevic
Zugänge: Kristian Benakovic (Croatia Stuttgart), Philipp Koch (TuS Ergenzingen), Daniel Lindenmaier (TuS Metzingen), Alex-Eusebiu Ripas (VfL Pfullingen), Mika Vochazer (TSV Oberensingen), Bilal Ben Buia (VfL Pfullingen II), Filip Bradara (FC 07 Albstadt), Mert Oguz (1. FC Frickenhausen), Elias Victor (VfL Pfullingen II), Mert Noah Asma (VfL Pfullingen)
Abgänge: Ante Boras (VfL Pfullingen), Sven Kühfuss (SV Bonlanden), Tomislav Miglinski (SGM Dettingen/Glems)
SV Nehren
Trainer: Pedro Keppler
Zugänge: keine
Abgänge: Niklas Nills (Plattenhardt)
SV Seedorf
Trainer: Emanuele Ingrao
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Zimmern
Trainer: Marc Genter
Zugänge: keine
Abgänge: Deniz Demir (TSV Köngen), Stefan Mutapcic (SG Empfingen), Tadeo Sias Campos (Unbekannt)
TSG Balingen II
Trainer: Philipp Wolf
Zugänge: Marko Blazevic (Grosselfingen), Emil Lüdemann-Ravit (VfL Sindelfingen), Dave Nzally (TuS Ergenzingen), Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold)
Abgänge: Alessandro Leoniello (SV 03 Tübingen), Nathan Cuflom (SV 03 Tübingen
TSV Harthausen/Scher
Trainer: Stefan Bach
Zugänge: Ege Günes (TSG Balingen U19), Dominik Kosic (RW Ebingen), Steven Steinmaier (Benzingen), Philipp Eschment (TSG Balingen), Luis Businger (Pfullendorf), Marcel Kosic (RW Ebingen)
Abgänge: Ben Schaberger (Straßberg)
TuS Ergenzingen
Trainer: Florian Schwend
Zugänge: keine
Abgänge: Jakob Majhen (SG Empfingen), Linus Hellstern (SG Empfingen), Nico Gulde (SG Empfingen)
VfB Bösingen
Trainer: Peter Leopold
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Mühlheim
Trainer: Sören Lurz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Nagold
Trainer: Marcel Schuon
Zugänge: Christos Thomaidis (TSG Balingen II), Max Brendle (VfL Sindelfingen)
Abgänge: Jan-Christian Beifuß (TSG Balingen II), Philipp Schweizer (SG Empfingen), Lucas Fehrenbach (Unbekannt), Tilo Renz (Unbekannt), Marc Wohlbold (Unbekannt), Denis Andelic (Unbekannt), Ben Weimann (Unbekannt), Jeremy Arlt (Unbekannt), Daniel Atis (Unbekannt), Dorian Hrubik (Unbekannt), Daniel Huss (Unbekannt), Stefan Wurm (Unbekannt), Ibrahim Büyükköse (Unbekannt)
VfL Pfullingen
Trainer: Albert Lennerth
Zugänge: Ante Boras (SV Croatia Reutlingen), Danny Läpple (Sickenhausen), Marian Kurz (TSG Balingen U19), Labid Ahmed Qadeer (Young Boys Reutlingen)
Abgänge: Tim Zemmer (TSV Eningen/u.A.)