Landesliga Württemberg, Staffel 3: Diese Transfers stehen schon fest Auf FuPa gibt es die Übersicht. von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der Landesliga Württemberg, Staffel 3 BSV 07 Schwenningen

Trainer: Jago Maric

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC 07 Albstadt

Trainer: Abdussamed Akbaba

Zugänge: Oktay Yalcinkaya (TSG Balingen U19), Finn Trickel (Frommern), Tolga Yerkabartan (TSG Balingen II)

Abgänge: keine





SC 04 Tuttlingen

Trainer: Gabriel Gasic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Empfingen

Trainer: Alexander Eberhart

Zugänge: Tom Schmid (Wurmlingen), Jakob Majhen (Ergenzingen), Philipp Schweizer (VfL Nagold), Linus Hellstern (Ergenzingen), Stefan Mutapcic (SV Zimmern), Nico Gulde (Ergenzingen)

Abgänge: keine





Spvgg Freudenstadt

Trainer: Elvedin Djekic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSC Tübingen

Trainer: Steven Trevallion

Zugänge: Florian Schachtschneider (Unbekannt)

Abgänge: keine



SV Croatia Reutlingen

Trainer: Patrik Emanuel Androsevic

Zugänge: Kristian Benakovic (Croatia Stuttgart), Philipp Koch (TuS Ergenzingen), Daniel Lindenmaier (TuS Metzingen), Alex-Eusebiu Ripas (VfL Pfullingen), Mika Vochazer (TSV Oberensingen), Bilal Ben Buia (VfL Pfullingen II), Filip Bradara (FC 07 Albstadt), Mert Oguz (1. FC Frickenhausen), Elias Victor (VfL Pfullingen II), Mert Noah Asma (VfL Pfullingen)

Abgänge: Ante Boras (VfL Pfullingen), Sven Kühfuss (SV Bonlanden), Tomislav Miglinski (SGM Dettingen/Glems)



SV Nehren

Trainer: Pedro Keppler

Zugänge: keine

Abgänge: Niklas Nills (Plattenhardt)



SV Seedorf

Trainer: Emanuele Ingrao

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Zimmern

Trainer: Marc Genter

Zugänge: keine

Abgänge: Deniz Demir (TSV Köngen), Stefan Mutapcic (SG Empfingen), Tadeo Sias Campos (Unbekannt)



TSG Balingen II

Trainer: Philipp Wolf

Zugänge: Marko Blazevic (Grosselfingen), Emil Lüdemann-Ravit (VfL Sindelfingen), Dave Nzally (TuS Ergenzingen), Jan-Christian Beifuß (VfL Nagold)

Abgänge: Alessandro Leoniello (SV 03 Tübingen), Nathan Cuflom (SV 03 Tübingen



TSV Harthausen/Scher

Trainer: Stefan Bach

Zugänge: Ege Günes (TSG Balingen U19), Dominik Kosic (RW Ebingen), Steven Steinmaier (Benzingen), Philipp Eschment (TSG Balingen), Luis Businger (Pfullendorf), Marcel Kosic (RW Ebingen)

Abgänge: Ben Schaberger (Straßberg)



TuS Ergenzingen

Trainer: Florian Schwend

Zugänge: keine

Abgänge: Jakob Majhen (SG Empfingen), Linus Hellstern (SG Empfingen), Nico Gulde (SG Empfingen)



VfB Bösingen

Trainer: Peter Leopold

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Mühlheim

Trainer: Sören Lurz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Nagold

Trainer: Marcel Schuon

Zugänge: Christos Thomaidis (TSG Balingen II), Max Brendle (VfL Sindelfingen)

Abgänge: Jan-Christian Beifuß (TSG Balingen II), Philipp Schweizer (SG Empfingen), Lucas Fehrenbach (Unbekannt), Tilo Renz (Unbekannt), Marc Wohlbold (Unbekannt), Denis Andelic (Unbekannt), Ben Weimann (Unbekannt), Jeremy Arlt (Unbekannt), Daniel Atis (Unbekannt), Dorian Hrubik (Unbekannt), Daniel Huss (Unbekannt), Stefan Wurm (Unbekannt), Ibrahim Büyükköse (Unbekannt)



VfL Pfullingen

Trainer: Albert Lennerth

Zugänge: Ante Boras (SV Croatia Reutlingen), Danny Läpple (Sickenhausen), Marian Kurz (TSG Balingen U19), Labid Ahmed Qadeer (Young Boys Reutlingen)

Abgänge: Tim Zemmer (TSV Eningen/u.A.)