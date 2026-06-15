 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3.

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Eibner / FuPa

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LL Württemberg St. 3
SSC Tübingen
VfL Pfullin.
Balingen II
FC Albstadt

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Landesliga Württemberg, Staffel 3

Torhüter

Timo Reinhardt (TSV Harthausen/Scher): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Marius Hogg (VfL Nagold): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

Sven Ramic (SG Empfingen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Semih Cetin (FC 07 Albstadt): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Philipp Frank (SV Nehren): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Denis Bozicevic (SG Empfingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Colin Draskovic (TSG Balingen II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Noah Braun (TSG Balingen II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Vincenzo Giambrone (SV Croatia Reutlingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Finn Locher (TSV Harthausen/Scher): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Panagiotis Karypidis (VfL Nagold): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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