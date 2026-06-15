Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Timo Reinhardt (TSV Harthausen/Scher): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Marius Hogg (VfL Nagold): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.
Sven Ramic (SG Empfingen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Semih Cetin (FC 07 Albstadt): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Philipp Frank (SV Nehren): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Denis Bozicevic (SG Empfingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Colin Draskovic (TSG Balingen II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Noah Braun (TSG Balingen II): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Vincenzo Giambrone (SV Croatia Reutlingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Finn Locher (TSV Harthausen/Scher): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Panagiotis Karypidis (VfL Nagold): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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