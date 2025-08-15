Landesliga Württemberg, Staffel 2: Welche Transfers stehen fest?

Die Saison 2025/2026 in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, läuft. Es gibt einige Transfers. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel der Teams.

1. FC Eislingen

Zugänge: Yasir Israfil Köse (SC Geislingen), Mattia Ruben Gianni (FV Vorwärts Faurndau), Aykut Durna (TSG Salach), Alex-Domenik Borger (1. FC Donzdorf)

Abgänge: Nico Schaile (TSG Salach), Gaetano Riccio (TSG Salach)



FV Sontheim/Brenz

Zugänge: Raphael Fanselow (FC Gundelfingen), Tom Ebert (SGM JF Langenau), Niklas Wykydal (SG FV Sontheim / Hermaringen), Joel Göggelmann (SG FV Sontheim / Hermaringen), Nico Gölz (SSG Ulm 99), Markus Ebert (SGM JF Langenau)

Abgänge: Alois Reinelt (TSV Langenau), Markus Gentner (TSG Schnaitheim), Dennis Böhm (TSV Haunsheim), René Färber (Karriereende)



FV Spfr Neuhausen

Zugänge: Ammar Memic (TSV Oberensingen), Valon Dodaj (TSV Bad Boll), Giuliano D'Aleo (Young Boys Reutlingen), Adonis Shalaj (TSV Jesingen), Markus Fickeisen (TSV Wolfschlugen), David Govorušić (TSG Salach), Peter Güth (SV Hoffeld), Luis Weckerle (FC Esslingen), Luis Weckerle (FC Esslingen)

Abgänge: Dimitrios Vidic (TSV Bernhausen), Nico Schmid (TSV Oberensingen), Manuel Renz (AC Catania Kirchheim), Luca Vochazer (TSV Oberboihingen), Pascual Czerny (Pausiert ), Tomas Novak (Pausiert), Rüchan Pehlivan (SV Vaihingen), Georgios Kaligiannidis (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Julian Deutscher (ASV Aichwald), Sven Thierauf (FV Spfr Neuhausen II), Iakovos Kaligiannidis (SV Bonlanden)



GSV Maichingen

Zugänge: Darius Romanyuk (SV Rohrau), Filip Jose Marques Moreira (SV Rohrau), Lars Kristoffersen (TSV Dagersheim), Martin Topic (TuS Ergenzingen), Adel Idrizi (Sportfreunde Gechingen), Renato Peric (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Erik Rapp (Young Boys Reutlingen), Dzan Komarica (GSV Maichingen), Valdrin Demolli (Young Boys Reutlingen), Danil Kurkov (SV Deckenpfronn), Salvatore Semerano (FV Löchgau)

Abgänge: Dominik Ferdek (1. CfR Pforzheim), Tim Schuldt (Sportfreunde Gechingen), Muhsin Alper Kocas (FC Esslingen), Michael Deutsche (Karriereende), Alim Kerim Göler (SpVgg Renningen), Ugur Alper Ofluoglu (Karriereende), Oliver Klauß (Karriereende), Abdoul Goffar Tchagbele (TV Darmsheim), Ersan Delice (Karriereende), Davide Estasi (Unbekannt), Amin Latifovic (Unbekannt), Shkemb Miftari (AKV B.G. Ludwigsburg), Amin Latifovic (Sport-Union Neckarsulm), Nexhati Hallimi (AKV B.G. Ludwigsburg), Nuno Oliveira-Fernandes (FV Calw)



MTV Stuttgart

Zugänge: Khalil Lalo (NK Croatia Bietigheim), Junis Al-Tayeh (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Moritz Walz (SC 04 Tuttlingen), Abdallah Trabelsi (SV Fellbach)

Abgänge: Paolo Carbone (Umzug ), Emre Türköz (Pausiert), Carl-Anders Zimmermann (Pausiert), Julius Jipp (SpVgg Wallstadt), Emin Dougarmagi (FC Teningen II), Tilo Haist (Studium ), Fadi Odesh (Beruflich im Ausland ), Filip Primorac (Pausiert )



SC Geislingen

Zugänge: Metin Kartal (FV Vorwärts Faurndau), Dominik Schöll (TSV Bad Boll), Arsim Istrefi (TSG Salach), Mostapha Zaher (SC Geislingen II), Bastian Jani (SC Geislingen II), Masud Ahmadi (1. FC Normannia Gmünd), Frank Mann (FV Vorwärts Faurndau)

Abgänge: Manuel Kranz (TSV Bernhausen), Chris Loser (TSV Wäschenbeuren), Yasir Israfil Köse (1. FC Eislingen), Jonathan Sedlmayer (1. FC Donzdorf), Stergios Chatzoglou (SV 03 Tübingen), Max Piegsa (TSV Bad Boll), Kevin Ströhle (1. FC Donzdorf), Nelson Okoye (FSV 08 Bietigheim-Bissingen II), Tomislav Ivezic (unbekannt), Jonas Taglang (1. FC Heiningen), Ali Aydogdu (TV Jahn Göppingen)



SV Böblingen

Zugänge: Johnson Anthony Ariaratnam (SV Böblingen U23 II), Oliab Calemba (SV Böblingen U23 II), Dennis Traub (SV Böblingen U23 II), Ioannis Tsapakidis (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Luka Boljanic (TV Echterdingen), Cem Öge (eigene Jugend), Salih Hoxhaj (eigene Jugend), Marko Stojicic (eigene Jugend), Kerem Yelken (eigene Jugend), Emre Keysan (eigene Jugend), Erol Aytekin (eigene Jugend), Anwar Moutot (SG Sonnenhof Großaspach), Marwan Moutot (FC Stuttgart-Cannstatt), Taha Kerim Erarslan (NK Croatia Bietigheim), Lukas Böck (FC Isny), Adrian Körtge Corral (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Cedric Hornung (TSV Jahn Büsnau), Maurice Zivny (VfL Sindelfingen), Felipe Arellano Torres (TSG Balingen II), Agim Deskaj (VfL Sindelfingen)

Abgänge: Manuel Nothacker (TSV Ehningen), Marco Gallo (), Finn Vincent Guist (SpVgg Holzgerlingen), Manuel Anastacio (Sportfreunde Gechingen), Iván Vargas Müller (VfL Herrenberg), Sascha Raich (Karriereende), Tayfun Sener (Karriereende), Semih Emirzeoglu (Ziel unbekannt), Andre Esteves (Ziel unbekannt), Maximilian Groß (SSV Aalen)



SV Waldhausen

Zugänge: Joey Agathangelidis (FC Ellwangen), Bakhtiiar Kazymov (SV Neresheim zg.), Luca Mack (TV Neuler), Tim Eckstein (FV 08 Unterkochen), Devi Manci (SG Union Wasseralfingen), Dennis Wolf (SG Bettringen), André Butscher (SV Großkuchen), Felix-Adrian Körber (SG Wittislingen/Ziertheim), Daniel Frosch (TV Bopfingen)

Abgänge: Luca Uhl (1. FC Rielasingen-Arlen), Tim König (FC Durlangen), Elvir Arslanovic (SG Heldenfingen/Heuchlingen), Pa Alieu Bangura (Sportfreunde Eggenrot), Dennis Wille (SG Schrezheim), Fabian Weiß (SGM Fachsenfeld / Dewangen )



TSGV Waldstetten

Zugänge: Nick Schairer (SV Pfahlbronn), Nevio Iacobucci (Aus eigener Jugend), Eduard-Andrei Kerestely (Aus eigener Jugend), Niels Waldraff (1. FC Normannia Gmünd), Liam Eisele (Sportfreunde Lorch), Selim Yücel (SV Kaisersbach), Can-Luca Groiss (SG Bettringen), Patrick Nagler (SG Auernheim / SV Neresheim), Dominik Pfeifer (SG Auernheim / SV Neresheim), Tim Schraml (1. Göppinger SV), Eduard-Andrei Kerestely (TSGV Waldstetten), Nevio Iacobucci (TSGV Waldstetten)

Abgänge: Mario Rosenfelder (Karriereende), Jonas Kleinmann (Karriereende), Lukas Hartmann (Karriereende), Liandro Cudazzo (Pausiert), Benedikt Eberle (Pausiert), Melih Karahan (Unbekannt ), Melih Karahan (1. FC Donzdorf)



TSV Bad Boll

Zugänge: Max Piegsa (SC Geislingen), Francisco Römpfer (SV Fellbach), Theo Gut (VfL Kirchheim/Teck), Felix Strodel (TV Birenbach), Baran Parlak (VfR Aalen), Pascal Römpfer (SV Fellbach), Mateo Erceg (FSV Waiblingen)

Abgänge: Valon Dodaj (FV Spfr Neuhausen), Alessandro Nicastro (TSV Denkendorf), Kim-Luca Quattrone (TSV Weilheim/Teck), Alexander Lang (SV Fellbach), Dominik Schöll (SC Geislingen), Jan Schäberle (TSV Köngen), Leart Fejza (zum Juni 2025), Sebastian Aust (TSV Eschenbach)



TSV Bernhausen

Zugänge: Manuel Kranz (SC Geislingen), Dimitrios Vidic (FV Spfr Neuhausen), Hrvoje Markic (FC Esslingen), Ali Karakoc (Schon in der vergangenen Runde), Tim Stelzl (SV Breuningsweiler), Ali Karakoc (bisher Spieler/ Co-Trainer in der abgelaufenen Sai), Mandip-Pal Singh (SV Breuningsweiler), Jamie-Noah Demir (SSV Reutlingen), Luka Vlasic (SV Böblingen), Antun Stegl (SV Fellbach), Clemens Kofi Seddon (pausierte), Michael Henneh (NK Croatia Bietigheim), Kristian-Krassimir Alexandrov (SV Spielberg)

Abgänge: Marvin Hellmann (SF Dettingen/Teck), Leon Ajvazi (SV Vaihingen), Nikita Levenko (Türkspor Nürtingen 73), Julian Schock (SV Bonlanden), Ali Karakoc (TSV Bernhausen), Flon Ajvazi (TV Echterdingen II), Daniel Frenzel Medina (TSV Musberg), Emre Topal (SV Kaisersbach), Mehmet Karakus (TV Echterdingen), Ahmet Fidan (TS Echterdingen 1977)



TSV Ehningen

Zugänge: Maurice Dreher (TV Darmsheim), Tino Dannecker (TV Darmsheim), Manuel Nothacker (SV Böblingen), Uygar Iliksoy (), Mustafa Avci (TSV Merklingen), Armin Zukic (TV Echterdingen), Ender Özcan (VfL Herrenberg), Hasan Kaya (TV Echterdingen), Daren Tchomgouo (Freiburger FC), Richmond Ansu (NK Croatia Bietigheim)

Abgänge: Levent Kulay (TSV Oberensingen), Metehan Kizilagil (VfL Sindelfingen), Tahir Bahadir (VfL Sindelfingen), Din Emir Ljajic (FV Radnik Sindelfingen), Kevin Schuster (pausiert), Wisdom Noah Neumann (TSV Dagersheim), Angelo Di Stefano (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)



TSV Köngen

Zugänge: Nico Hummel (FC Esslingen), Jan Schäberle (TSV Bad Boll), Yannik Kögler (SF Dettingen/Teck), Robin Hiller (VfL Pfullingen), Patrick Jasny (SF Dettingen/Teck)

Abgänge: Gabriel Müller (SF Dettingen/Teck), Patrick Fähnrich (Spielerkarriereende), Levin Köstle (TSV Wendlingen), Michael Rüttinger (TSV Wernau), Marcel Hepting (SG Raidwangen / Oberensingen II)



TSVgg Plattenhardt

Zugänge: Fabijan Krpan (SV Vaihingen)

Abgänge: Alperen Albayrak (Türkspor Nürtingen 73), Sascha Blessing (TV Echterdingen II), Daniel Wagner (Karriereende)



TV Echterdingen

Zugänge: Laurenziu Biemel (VfL Nagold), Marius Nita (TSV Musberg), Maric Lucov (Donzdorfer JC), Merdan Babatas (1. CfR Pforzheim), Jannis Duplys (VfR Heilbronn), Mehmet Karakus (TSV Bernhausen), Phil Schmidt (VfL Sindelfingen), Yannis Kalchschmidt (FC Auggen)

Abgänge: Julian Teßmann (SSV Ehingen-Süd), Enhar Jonus (FC Esslingen), Kevin Prekaj (FC Esslingen), Daniel Kühnbach Azevedo (FC Esslingen), Dominik Renz (Studium in den USA), Mijo Tunjic (Karriereende), Royal-Dominique Fennell (Karriereende ), Ricardo Boroni (Karriereende ), Armin Zukic (TSV Ehningen), Luka Boljanic (SV Böblingen), Hasan Kaya (TSV Ehningen), Duncan Cunion (Unbekannt ), Jakob Ehret (Umzug nach Rottweil), Dorde Smiljic (FC Esslingen), Renats Bulajevs (SG Schorndorf), Ricardo Boroni (VfL Herrenberg), Tim Becker (SSV Reutlingen)



VfL Sindelfingen

Zugänge: Metehan Kizilagil (TSV Ehningen), Tahir Bahadir (TSV Ehningen), Niko Kotecki (), Finn Edelmann (VfL Pfullingen), Timo Krauß (VfL Pfullingen), Alexander Bachmann (Hövelhofer SV), Felix Dreher (SV Fellbach), Luis Miguel De Jesus Rodrigues Loucao (TV Pflugfelden)

Abgänge: Edison Behramaj (Sportfreunde Gechingen), Maurice Zivny (SV Böblingen), Lars Pfeifer (SV Deckenpfronn), Nils Beurenmeister (TuS Ergenzingen), Agim Deskaj (SV Böblingen), Phil Schmidt (TV Echterdingen)