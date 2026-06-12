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Landesliga Württemberg, Staffel 2: Diese Transfers stehen schon fest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Aktuelle Teams der Landesliga Württemberg, Staffel 2
1. FC Eislingen
Trainer: Tim Schöller
Zugänge: Levin Hübler (Bad Ditzenbach), Florijan Lutolli (FC Donzdorf), Nico Strack (eigene Jugend), Max Weber (Salach), Felix Weisl (Ebersbach/Fils), Lennard Weisl (Normannia Gmünd), Jonas Berger (eigene Jugend), Florijan Ahmeti (Geislingen), Elias Kirchhoff (FC Esslingen)
Abgänge: Steven Still (FC Iliria Göppingen), Salih Egrlic (FC Donzdorf)
FV Sontheim/Brenz
Trainer: Sebastian Knäulein
Zugänge: Tim Otto (Gundelfingen), Denis Jarzew (Gundelfingen)
Abgänge: Lenart Grantolli (Gundelfingen)
FV Spfr Neuhausen
Trainer: Ugur Yilmaz
Zugänge: Dorian Zylfijaj (Kirchheim/Teck), Miguel Cardoso (FSV Waiblingen), Sören Bruckner (FC Esslingen), Rafail Filippidis (SV Fellbach), Anakin Holdinghausen (SV Kaisersbach), Argjend Shalaj (Kirchheim/Teck), Adonis Shalaj (Echterdingen)
Abgänge: Josip Colic (Denkendorf), Marcel Fritz (SV Bonlanden)
GSV Maichingen
Trainer: Thomas Wohland
Zugänge: Mustafa Avci (TSV Ehningen), Kenan Kasikci (TSV Ehningen), Jonas Horvat (TSV Ehningen), Mustafa Görkem (TSV Ehningen), Gökhan Akyüz (TSV Ehningen)
Abgänge: Heiko Schall (Degerschlacht)
MTV Stuttgart
Trainer: Björn Lorer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Geislingen
Trainer: Sven Ackermann
Zugänge: keine
Abgänge: Leon Musliu (Faurndau), Alexander Kleinmann (Böhmenkirch), Florijan Ahmeti (1. FC Eislingen)
SV Böblingen
Trainer: Slobodan Markovic
Zugänge: Mikail Gümüssu (TSV Bernhausen)
Abgänge: Thomas Jach (unbekannt), Simon Danquah (TSV Ehningen)
SV Waldhausen
Trainer: Jens Rohsgoderer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSGV Waldstetten
Trainer: Patrick Krätschmer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Bad Boll
Trainer: Pascal Römpfer
Zugänge: keine
Abgänge: Baran Parlak (unbekannt), Abdul Obuz (unbekannt), Murat Bahadir (unbekannt), Paul Greschner (Eschenbach), Matteo-Pio Stefania (Köngen), Nathan Winter (Weilheim/Teck), Emil Braun (Weilheim/Teck)
TSV Bernhausen
Trainer: Roko Agatic
Zugänge: Hasan Kaya (TSV Ehningen)
Abgänge: Mikail Gümüssu (SV Böblingen)
TSV Ehningen
Trainer: Johannes Pfeiffer
Zugänge: Philipp Seemann (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Nils Hesmer (unbekannt), Leon Nowak (Holzgerlingen), Egemen Sarikaya (FC Nöttingen), Simon Danquah (SV Böblingen)
Abgänge: Hasan Kaya (TSV Bernhausen), Mustafa Avci (GSV Maichingen), Kenan Kasikci (GSV Maichingen), Jonas Horvat (GSV Maichingen), Mustafa Görkem (GSV Maichingen), Gökhan Akyüz (GSV Maichingen)
TSV Köngen
Trainer: Domenic Brück
Zugänge: Sergio Portale (Frickenhausen), Deniz Demir (SV Zimmern), Matteo-Pio Stefania (Bad Boll)
Abgänge: Louis Hartenstein (Oberboihingen), Emilio Intemperante (Kirchheim/Teck)
TSVgg Plattenhardt
Trainer: Pierre Eiberger
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TV Echterdingen
Trainer: Daniel Heisig
Zugänge: keine
Abgänge: Caglar Celiktas (FSV Waiblingen)
VfL Sindelfingen
Trainer: Thomas Siegmund
Zugänge: keine
Abgänge: Emil Lüdemann-Ravit (Balingen)