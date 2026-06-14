 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2.

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Eibner / FuPa

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LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Landesliga Württemberg, Staffel 2

Torhüter

Tom Ebert (FV Sontheim/Brenz): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Yasir Israfil Köse (1. FC Eislingen): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Christian Bildl (TSV Ehningen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Melih Caliskan (TSV Bad Boll): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Lars Jäger (TSV Ehningen): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Marcel Hodzic (1. FC Eislingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Dominik Pfeifer (TSGV Waldstetten): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Noah Ascherl (TSV Bad Boll): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Baran Ates (TSV Bad Boll): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Raphael Hahn (MTV Stuttgart): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Tim Eckstein (SV Waldhausen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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