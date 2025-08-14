Landesliga Württemberg, Staffel 1: Welche Transfers stehen fest?

Die Vorfreude auf die Saison 2025/2026 in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel der Teams.
FV Löchgau
Zugänge: Till Schweizer (VfB Eppingen), Medin Bulic (NK Croatia Bietigheim), Leon Dobler (NK Croatia Bietigheim), Kerim Kubat Keseroglu (TSV Heimerdingen 1910), Christian Stagel-Alberto (TSV Heimerdingen 1910), Alessio Iaciancio (TV Pflugfelden), Liam Neupert (FV Löchgau), Leo Beittinger (FV Löchgau), Lukas Bittner (FV Löchgau), Jens Krieger (SGM MassenbachHausen)
Abgänge: Sven Altmann (1. CfR Pforzheim), Luis Miksic (1. CfR Pforzheim), Yannic Wieland (SV Bonlanden), Christian Weiller (SV Bonlanden), Tom Kühnle (Spvgg Besigheim), Daniel Ntarok (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
GSV Pleidelsheim
Zugänge: Tim Müller (VfB Neckarrems-Fussball), Michele Di Romana (SV Salamander Kornwestheim), Robin Slawig (TV Oeffingen), Domenik Lück (SV Leingarten), Patrice Richter (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
Abgänge: Kristof Grünenwald (Spvgg Bissingen), Maximilian Singer (Spvgg Bissingen), Niklas Wegner (SV Prag Stuttgart), Max Kunberger (SV Pattonville), Uwe Düding (Pausiert)
SG Schorndorf
Zugänge: Pascal Schal (TV Weiler/Rems), Enbiya Sengönül (FC Esslingen), Diar Rexhepi (SG Weinstadt), Mika Kiefer (SG Schorndorf II), Luis Eren Deniz (FC Esslingen), Sercan Koc (SSV Steinach-Reichenbach), Erijon Zogaj (SV Böblingen), Renats Bulajevs (TV Echterdingen), Maximilian Schulz (SV Kaisersbach), Jamie Miller (SV Fellbach)
Abgänge: Burak Sönmez (Ziel unbekannt), Vincenzo Forciniti (TSV Schmiden), Claudio De Martino (SV Fellbach II)
SG Weinstadt
Zugänge: Marco Fonseca (TSV Rudersberg), Lucas Engel (TV Pflugfelden), Abdul Hakem Surasi Hamld (SSV Zuffenhausen), Maxim Schaffert (TV Oeffingen), Faton Sylaj (TV Oeffingen), Marcel Potocnik (TV Oeffingen), David Weiner (Sportfreunde Lorch)
Abgänge: Diar Rexhepi (SG Schorndorf), Alex Fortino (SV Hegnach), Keresteci Cenk (SC Korb II), Louis Riestra (GSV Erdmannhausen), Marko Pecirep (Croatia Stuttgart), Faraz Butt (SV Kaisersbach), Maximilian Helms (TV Weiler/Rems)
SGM Krumme Ebene am Neckar
Zugänge: Thomas Gil (TSV Hardthausen), Justin Schuler (SGM Höchstberg/Tiefenbach), Dietmar Murkovic (Spvgg Möckmühl)
Abgänge: Nils Rein (Sport-Union Neckarsulm), Emre Sari (Sport-Union Neckarsulm II)
SKV Rutesheim
Zugänge: Ioannis Savvoulidis (TSV Merklingen), Marvin Boateng (SV Leonberg/Eltingen), Gianluca Crepaldi (TSV Merklingen), Alexander Grau (TV Oeffingen)
Abgänge: Jeff Antwi (), Kubilay Baki (Karriereende), Lukas Feigl (SV Leonberg/Eltingen), Sandro Seeber (SV Leonberg/Eltingen), Antonio Di Viesti (pausiert), Tobias Weiß (Karriereende ), Constantin Kogel (Karriereende), Oguzhan Cay (FSV Waiblingen)
Sport-Union Neckarsulm
Zugänge: Wanderley Cunha (TSV Ittlingen), Fatlum Maliqi (VfR Heilbronn), Robin Hofmann (VfL Obereisesheim), Leon Behncke (Aramäer Heilbronn), Nils Rein (SGM Krumme Ebene am Neckar), Elias Leibel (FSV Friedrichshaller SV), Luca Rott (VfR Heilbronn), Evangelos Gialamatzis (VfR Heilbronn), Amin Latifovic (GSV Maichingen), Mathis Feist (Sport-Union Neckarsulm II), Dominik Sevcik (VfL Obereisesheim)
Abgänge: Niklas Meltzer (VfR Heilbronn), Lütfüllah Cümen (FC Union Heilbronn), Marcel Susser (FC Union Heilbronn), Yusuf Güzel (SG Bad Wimpfen), Muhammed Enes Ulusoy (FC Union Heilbronn)
SpVgg Satteldorf
Zugänge: Mark Eiberger (TSV Obersontheim), Kai Gfrärer (TSV Ilshofen II)
Abgänge: Leon Vogel (FC Langenburg), Fabian Schmieg (SpVgg Gammesfeld), Michael Etzel (Karriereende), Jakob Scheppach (SGM Mulfingen/Hollenbach), Patrick Beck (), Nils Hörle (SpVgg Satteldorf II), Benedikt Frech (VfR Altenmünster), Inas Music (FSV Hollenbach), Daniel Kamptmann (SGM Jagstheim/Onolzheim), Daniel Kamptmann (SGM Jagstheim/Onolzheim II)
SSV Schwäbisch Hall
Zugänge: David Svecak (SV Kaisersbach), Eugen Frescher (TSV Obersontheim II), Selcuk Vural (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Ali Gökdemir (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Firat Doganay (TURA Untermünkheim), Leandro Mlinaric (VfR Aalen), Ahmet Alabas (Anagennisis Schorndorf), Vuk Radojevic (TSV Ilshofen II), Cedric Moser (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Enrico Ebel (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
Abgänge: Fabian Gräter (), Thomas Lang (Karierende ), Samuel Denis Obot (Unbekannt), Michael Barbir (FSV Waiblingen), Djilali Bilel Bouidia (SV Dimbach), Bünyamin Zorlu (TSV Gaildorf), Semih Ses (TSG Verrenberg), Firat Kaya (TSV Schornbach), Michael Butrej (TSV Braunsbach)
SV Kaisersbach
Zugänge: Emre Topal (TSV Bernhausen), Yakoub Chaib (TSV Schornbach), Anakin Holdinghausen (TV Pflugfelden), Tobias Schinagl (TSGV Waldstetten), Gabriel-Cosmin Simion (Anagennisis Schorndorf), Muzaffer Üzümcü (HNK Slaven Stuttgart), Felix Martin (1. FC Normannia Gmünd), Omar Camara (VfL Winterbach), Yakoub Chaib (Anagennisis Schorndorf), Faraz Butt (SG Weinstadt), Kevin Lee Justin Lütticke (VfB Neckarrems 1913), Kevin Mbuta (FSV Waiblingen), Ömer Alp (Anagennisis Schorndorf)
Abgänge: Arthur Feil (SG Bettringen), David Svecak (SSV Schwäbisch Hall), Walter Duschek (1. FC Normannia Gmünd), Finn-Fabian Kuhr (TSV Gaildorf), Dominic Cavatoni (FC Spraitbach), Jonas Knorth (SV Unterweissach), Selim Yücel (TSGV Waldstetten), Tim Schneidereit (FC Welzheim), Maximilian Schulz (SG Schorndorf), Patrik Koch (SG Oppenweiler-Strümpfelbach), Matthias Kugler (SC Fornsbach), Kennedy Paranagua Marques (TV Oeffingen)
SV Leonberg/Eltingen
Zugänge: Lukas Feigl (SKV Rutesheim), Sandro Seeber (SKV Rutesheim), Dennis Bechthold (TSV Münchingen)
Abgänge: Marvin Boateng (SKV Rutesheim), Marvin Uhl (SV Gebersheim), Kim Witte (TSV Höfingen)
TSG Öhringen
Zugänge: Janne Brußke (), Volkan Demir (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Lorik Makolli (SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab,), Jemal Hergüngezer (FSV Hollenbach), Erkan Odabasi (TSV Pfedelbach), Sebahattin Öztürk (Türkspor Eppingen), Semih Hergüngezer (FSV Hollenbach), Mansour Ceesay (TSV Pfedelbach)
Abgänge: Mario Lösch (TSV Pfedelbach), Jakup Mehmeti (), Dimitrios Paraskevas (), Marco Steffan (), Gbenga Daniel Adekoya (), Markus Weis (VfR Großbottwar), Dieter Walter (FC Mezopotamya Bietigheim), Manuel Kinach (Aktive Zeit beendet), Janne Brußke (TSG Öhringen II), Gbenga Daniel Adekoya (TSV Botenheim), Dimitrios Paraskevas (TSV Pfedelbach)
TSV Crailsheim
Zugänge: Predrag Djordjevic (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Patrik Horvath (TSV Obersontheim), Maurice Schmiedt (SG SV Rieden)
Abgänge: Matti Bunk (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Marc Wagemann (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Jona Wedde (TSV Vellberg), Bernd Botsch (SpVgg Gammesfeld), Janik Pfeiffer (TURA Untermünkheim), Mark Varga (TSV Ilshofen)
TSV Heimerdingen 1910
Zugänge: Dennis De Sousa Lourenco (TSV Weilimdorf), Gabriel Fota (TV Pflugfelden), Shakur Traore (SGV Freiberg), Marco Wanes (SV Vaihingen), Finn Feeser (SG Sonnenhof Großaspach), Ayyub Baroudi (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Hakan Tepegöz (TSV Weilimdorf), Furkan Yildiz (SGV Freiberg), Luka Banas (SV Neunkirchen)
Abgänge: Gökay Muratlar (GU-Türk. SV Pforzheim), Kerim Kubat Keseroglu (FV Löchgau), Christian Stagel-Alberto (FV Löchgau), Alper Arslan (Unbekannt ), Casian Ulici (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Max Stumm (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Andrei-Lucian Ulici (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Alper Arslan (Türkspor Stuttgart)
TSV Ilshofen
Zugänge: Tanju Kocacöl (TAHV Gaildorf), Mark Varga (TSV Crailsheim)
Abgänge: Jonas Dambacher (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Niklas Owen Schmid (TURA Untermünkheim)
TV Oeffingen
Zugänge: Kevin Kloos (NK Croatia Bietigheim), Nektarios Tsouloulis (NK Croatia Bietigheim), Samuel Kettelhake (TV Pflugfelden), Luis Feyhl (TV Pflugfelden), Mehmet Uckan (TV Pflugfelden), Gent Musa (TV Pflugfelden), Tobias Rossmann (TV Pflugfelden), Kevin Ljan (SV Pattonville), Kennedy Paranagua Marques (SV Kaisersbach), Kilian Kuntz (Sportfreunde Lorch), Martino Ferrara (MTV Stuttgart)
Abgänge: Alexander Grau (SKV Rutesheim), Ahmet Mert Keseroglu (Unbekannt), Noah Lindhorst (Unbekannt), Benedict Meyer (Unbekannt), Pedro Rafael Carvalho Loureiro (Unbekannt), Selim Calcali (Unbekannt), Benedict Meyer (Aramäer Heilbronn), Eridon Hashani (TSV Schornbach), Egzon Krajki (TSV Münchingen), Maxim Schaffert (SG Weinstadt), Robin Slawig (GSV Pleidelsheim), Ahmet Mert Keseroglu (TSV Musberg), Edin Hodzic (TSV Nellmersbach), Everaldo Pedro Sumbo (1. FC Passau), Selim Calcali (FSV Waiblingen), Faton Sylaj (SG Weinstadt), Marcel Potocnik (SG Weinstadt)