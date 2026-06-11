 2026-06-11T10:59:33.047Z

Allgemeines

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Diese Transfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jacqueline Maier

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LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

Bei den Vereinen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der Landesliga Württemberg, Staffel 1

FV Löchgau
Trainer: Markus Lang
Zugänge: Kevin Kloos (TV Oeffingen), Jan Sonntag (SV Germania Bietigheim)
Abgänge: Komninos Delkos (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Ivanilson Guerra Matias (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)

GSV Pleidelsheim
Trainer: Marcus Wenninger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Schorndorf
Trainer: Koray Yildiz
Zugänge: Hajdar Shala (FSV Waiblingen), Nico Klasik (TSV Schornbach)
Abgänge: Sercan Koc (SV Breuningsweiler)

SG Weinstadt
Trainer: Stefan Sonn
Zugänge: Sebastian Gleißner (TSG Backnang)
Abgänge: David Weiner (SV Breuningsweiler), Daniel Ntarok (Unbekannt)

SGM Krumme Ebene am Neckar
Trainer: Marcel Gerstle
Zugänge: keine
Abgänge: Musa Kaykun (TG Böckingen)

SKV Rutesheim
Trainer: Christopher Baake
Zugänge: Nick Rudloff (SV Vaihingen)
Abgänge: keine

Sport-Union Neckarsulm
Trainer: Pascal Marche
Zugänge: Justin Beyer (SGV Freiberg), Felix Wahl (SG Kirchheim), Nico Ullmann (eigene Jugend)
Abgänge: Mattia Trianni (VfB Eppingen)

SpVgg Satteldorf
Trainer: Ralf Wacker
Zugänge: Lukas Flemmer (Spfr. Schwäbisch Hall)
Abgänge: keine

SSV Schwäbisch Hall
Trainer: Marcus Becker
Zugänge: Volkan Demir (TSG Öhringen)
Abgänge: Umut Demir (TSV Gaildorf), Marcus Becker (Unbekannt)

SV Kaisersbach
Trainer: Alexios Asteris
Zugänge: Elias Gamm (Spfr. Schwäbisch Hall), Patrick Wenzel (FC Welzheim)
Abgänge: Marcel Nolde (Karriereende), Muzaffer Üzümcü (Unbekannt), Ioannis Zougras (Unbekannt), Etienne Lasorko (TSV Gaildorf), Anakin Holdinghausen (FV Spfr. Neuhausen), Besart Krasniqi (Unbekannt)

SV Leonberg/Eltingen
Trainer: Robert Gitschier
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Öhringen
Trainer: Volkan Demir
Zugänge: Hennes Hermann Autmaring (Ilshofen)
Abgänge: Volkan Demir (SSV Schwäbisch Hall), Lorik Makolli (Spfr. Schwäbisch Hall), Luca Provvido (Spfr. Schwäbisch Hall)

TSV Crailsheim
Trainer: Michael Gebhardt
Zugänge: Florian Kachel (Büherlzell), Tom Österle (TSV Essingen)
Abgänge: keine

TSV Heimerdingen 1910
Trainer: Andreas Broß
Zugänge: keine
Abgänge: Karsten Hönle (unbekannt), Matthias Kolb (TSF Ditzingen)

TSV Ilshofen
Trainer: Patrick Beck
Zugänge: Swen Heer (TSV Neuenstein), Sascha Esau (TSV Ilshofen)
Abgänge: Pakorn Silaklang (Leutershausen), Hennes Hermann Autmaring (Öhringen)

TV Oeffingen
Trainer: Haris Krak
Zugänge: Marco Manduzio (FC Nöttingen)
Abgänge: Kevin Kloos (FV Löchgau)