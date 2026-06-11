Landesliga Württemberg, Staffel 1: Diese Transfers stehen schon fest

SGM Krumme Ebene am NeckarTrainer:
Marcel GerstleZugänge:
keineAbgänge:
Musa Kaykun (TG Böckingen)SKV RutesheimTrainer:
Christopher BaakeZugänge:
Nick Rudloff (SV Vaihingen)Abgänge:
keineSport-Union NeckarsulmTrainer:
Pascal MarcheZugänge:
Justin Beyer (SGV Freiberg), Felix Wahl (SG Kirchheim), Nico Ullmann (eigene Jugend)Abgänge:
Mattia Trianni (VfB Eppingen)SpVgg SatteldorfTrainer:
Ralf WackerZugänge:
Lukas Flemmer (Spfr. Schwäbisch Hall)Abgänge:
keineSSV Schwäbisch HallTrainer:
Marcus BeckerZugänge:
Volkan Demir (TSG Öhringen)Abgänge:
Umut Demir (TSV Gaildorf), Marcus Becker (Unbekannt)SV KaisersbachTrainer:
Alexios AsterisZugänge:
Elias Gamm (Spfr. Schwäbisch Hall), Patrick Wenzel (FC Welzheim)Abgänge:
Marcel Nolde (Karriereende), Muzaffer Üzümcü (Unbekannt), Ioannis Zougras (Unbekannt), Etienne Lasorko (TSV Gaildorf), Anakin Holdinghausen (FV Spfr. Neuhausen), Besart Krasniqi (Unbekannt)SV Leonberg/EltingenTrainer:
Robert GitschierZugänge:
keineAbgänge:
keineTSG ÖhringenTrainer:
Volkan DemirZugänge:
Hennes Hermann Autmaring (Ilshofen)Abgänge:
Volkan Demir (SSV Schwäbisch Hall), Lorik Makolli (Spfr. Schwäbisch Hall), Luca Provvido (Spfr. Schwäbisch Hall)TSV CrailsheimTrainer:
Michael GebhardtZugänge:
Florian Kachel (Büherlzell), Tom Österle (TSV Essingen)Abgänge:
keineTSV Heimerdingen 1910Trainer:
Andreas BroßZugänge:
keineAbgänge:
Karsten Hönle (unbekannt), Matthias Kolb (TSF Ditzingen)TSV IlshofenTrainer:
Patrick BeckZugänge:
Swen Heer (TSV Neuenstein), Sascha Esau (TSV Ilshofen)Abgänge:
Pakorn Silaklang (Leutershausen), Hennes Hermann Autmaring (Öhringen)
TV Oeffingen
Trainer: Haris Krak
Zugänge: Marco Manduzio (FC Nöttingen)
Abgänge: Kevin Kloos (FV Löchgau)