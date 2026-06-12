Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Luis Rohn (TSV Ilshofen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Philipp Schropp (TSG Öhringen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Laurent Hashani (TV Oeffingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Elton Selimi (SG Weinstadt): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Marcel Held (SKV Rutesheim): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Alexander Grau (SKV Rutesheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Robin Slawig (GSV Pleidelsheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Louis Hermann (TSV Crailsheim): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Laurin Stütz (SKV Rutesheim): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Mattia Trianni (Sport-Union Neckarsulm): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Matthias Morys (SG Schorndorf): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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