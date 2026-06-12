 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1.

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jacqueline Maier / FuPa

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LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Landesliga Württemberg, Staffel 1

Torhüter

Luis Rohn (TSV Ilshofen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Philipp Schropp (TSG Öhringen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Laurent Hashani (TV Oeffingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Elton Selimi (SG Weinstadt): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Marcel Held (SKV Rutesheim): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Alexander Grau (SKV Rutesheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Robin Slawig (GSV Pleidelsheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Louis Hermann (TSV Crailsheim): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Laurin Stütz (SKV Rutesheim): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Mattia Trianni (Sport-Union Neckarsulm): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Matthias Morys (SG Schorndorf): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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