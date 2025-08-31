Landesliga: Wormatia II verschießt zweimal vom Punkt

"Alt" schlägt "jung": Der Routinier Mor Horvath (rechts) vom SV Gimbsheim hier im Duell mit Wormatia-Talent Lukas Sundin. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Mutterstadt. Am 5. Spieltag der Landesliga Ost hat es nun auch den SV Gimbsheim erwischt: In Mutterstadt kassierten die Altrheiner die erste Saisonniederlage, bleiben mit zehn Punkten aber in der Spitzengruppe. Die Wormatia-Reserve verlor gegen Grünstadt mit 1:2 und somit nach gutem Saisonstart die dritte Partie in Folge.

Heute, 14:30 Uhr FG 08 Mutterstadt Mutterstadt SV Gimbsheim Gimbsheim 3 0 Abpfiff

„Viel zu behäbig, viel zu langsam“, beschrieb SVG-Trainer Steven Jones die Spielweise seiner Mannschaft in der Vorderpfalz. Zwei Ballverluste im Spielaufbau leiteten zwei Tempo-Gegenstöße der Platzelf ein, die jeweils durch Bleard Zequiraj (22., 39.) abgeschlossen werden konnten. „Du darfst in der letzten Linie nicht den Ball verlieren“, schimpfte Jones, musste aber auch Kritik an den offensiveren Kräften äußern: „Da war zu wenig Bewegung, zu wenig Passschärfe.“ Erst in Unterzahl – ein Gimbsheimer musste Ende der ersten Halbzeit eine Zeitstrafe absitzen – drehten die Schwarz-Weißen kurzfristig auf, „fütterten die Box“, so Jones, ohne sich aber für die gute Phase zu belohnen. Nach der Pause beendete ein sträflich frei stehender Dennis Klein (64.) per Kopfballtor alle Gimbsheimer Hoffnungen au einen Punktgewinn. Die Rote Karte für Erik Reil (72.; Notbremse) hatte keine weiteren Auswirkungen mehr auf das Spielgeschehen. Eine Reaktion seiner Mannschaft erwartet Jones bereits am Mittwochabend, wenn der SV in der 4. Runde des Verbandspokals antritt. Heute, 17:30 Uhr VfR Wormatia Worms U21 VfR Wormatia Worms U21 II VfR Grünstadt Grünstadt 1 2 Abpfiff