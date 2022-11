Landesliga: Wormatia II trifft vier Mal in Jockgrim Landesliga-Team von Eugen Gopko gewinnt 4:2 +++ SV Gimbsheim mit Heimpleite gegen Grünstadt

JOCKGRIM/GIMBSHEIM. Während Wormatia Worms II nach dem 4:2-Erfolg in Jockgrim weiterhin im oberen Mittelfeld der Landesliga-Tabelle steht, rücken die Abstiegsplätze für den SV Gimbsheim nach der 0:1-Heimniederlage gegen den VfR Grünstadt näher.

TSG Jockgrim - Wormatia Worms II 2:4 (0:2). Nach dem „katastrophalen Spiel“ vom Dienstag (2:1 gegen Bodenheim), war VfR-Coach Eugen Gopko dieses Mal auch mit der Leistung seiner Spieler zufrieden. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt, das war die richtige Reaktion.“ Schon früh gingen die Gäste durch Philip Bach (14. Minute) in Führung. Luca Putzer erhöhte noch vor der Pause (35.). Gopko sagt: „Die Chancen, die wir hatten, haben wir konsequent genutzt.“ Weil auch die Defensive stabil stand, steuerten die Wormser einem souveränen Sieg entgegen. Für die Vorentscheidung sorgte Ali Aslan (63.). Die Treffer der Heimmannschaft durch zwei verwandelte Foulelfmeter von Nico Pfrengle (70. und 90.), brachte die Wormatia in der zweiten Halbzeit nicht aus dem Konzept. Stattdessen konterten die Wormser das 1:3 in Person von Regionalliga-Spieler Luis Kiefer mit dem vierten Gästetreffer (82.). Zur Freude von Gopko: „Luis ist ein super Typ und hat sich den Treffer durch eine gute Leistung verdient.“