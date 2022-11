Landesliga: Wormatia II nimmt Bodenheimer Gastgeschenke an Wormatia II kommt gegen Bodenheim trotz schwacher Leistung zu drei Punkten +++ Gimbsheim spielt 1:1

Es gibt Spiele, die darf man nie und nimmer verlieren. Dann gibt es solche, in denen man zu Punkten kommt und am Ende gar nicht so recht weiß, wie. Und so tat sich auch Wormatia-Coach Eugen Gopko schwer, den Heimsieg seiner Mannschaft einzuordnen. „Über die Saison gleicht sich das alles wieder aus, daher nehmen wir die drei Punkte heute gerne mit“, erklärt der 31-Jährige nach einem glücklichen Sieg und sprach sogar von einem Geschenk, das man angenommen habe. „Wir können froh sein, dass Bodenheim seine Chancen nicht genutzt hat“, sagt Gopko, der zumindest mit der Anfangsphase seiner Elf zufrieden sein konnte: „Wir sind verdient in Führung gegangen, haben danach aber viel zu wenig getan.“

Nach 20 Minuten zog Niklas Voll von außen an seinem Gegenspieler vorbei und versenkte den Ball im langen Eck. Fünf Minuten später vollendete Luca Sorge einen schön nach vorne getragenen Angriff zum 2:0. „Wir hatten zwar auch noch Chancen, haben aber einfach nur schlecht gegen den Ball gearbeitet und enorm viel zugelassen“, berichtet Gopko. Bodenheims Jared Lidy bestrafte die Nachlässigkeiten der Hausherren früh im zweiten Durchgang (53.). Dass die Beine seiner Spieler schwer gewesen seien, will Gopko nicht als Ausrede für den schwachen Auftritt gelten lassen. „Wir haben Freitag gespielt, Bodenheim Sonntag. Das hat man nicht gesehen, aber irgendwie haben wir es zu Ende verteidigt“, atmete der 31-Jährige nach Abpfiff erst einmal kräftig durch.