Landesliga wird mainzerisch - Alle Ligen mit Mainzer Beteiligung Alle Mainzer Auf- und Absteiger stehen nun fest und somit auch, in welchen Spielklassen die Teams nächste Saison spielen +++ In der Landesliga wird es viele Derbys geben von Bardo Rudolf · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

In der abgelaufenen Saison standen sich die TSG Bretzenheim (vorne links: Johannes Gehrling) und der VfB Bodenheim (rechts: Nils Schäfer) in der Verbandsliga gegenüber. Nach dem gemeinsamen Abstieg sehen sich die Vereine in der Landesliga wieder. Archivfoto: Kristina Schäfer

Mainz. Die Landesliga Südwest fristete in den vergangenen Jahren im Mainzer Amateurfußball eher ein Schattendasein. Oft war die Anzahl der Mannschaften aus Mainz und der nahen Umgebung überschaubar. Zuletzt spielte sogar nur noch der SVW Mainz in der 16er-Liga. Dies wird sich in der neuen Runde deutlich ändern. Die Weisenauer haben ihr Landesliga-Abo verlängert. Hinzu gesellen sich nun die Verbandsliga-Absteiger TSG Bretzenheim und VfB Bodenheim sowie aus der Bezirksliga die Aufsteiger SKC Barbaros Mainz und TuS Marienborn II. Im Schnitt an jedem dritten Spieltag wird es also ein Derby geben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Ansonsten müssen die Vereine in der kommenden Saison flexibler werden, da die Spielklassen künftig auch region- und kreisübergreifend eingeteilt werden können. Ende Juni werden sich die Verantwortlichen dazu zusammensetzen.

Fest steht aber bereits, auf welcher Spielklassen-Höhe die Vereine aus Mainz und der nahen Umgebung künftig spielen. Hier ist der Überblick dazu. Regionalliga Südwest: FSV Mainz 05 II.