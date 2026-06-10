Landesliga wird mainzerisch - Alle Ligen mit Mainzer Beteiligung

Mainz. Die Landesliga Südwest fristete in den vergangenen Jahren im Mainzer Amateurfußball eher ein Schattendasein. Oft war die Anzahl der Mannschaften aus Mainz und der nahen Umgebung überschaubar. Zuletzt spielte sogar nur noch der SVW Mainz in der 16er-Liga. Dies wird sich in der neuen Runde deutlich ändern.
Die Weisenauer haben ihr Landesliga-Abo verlängert. Hinzu gesellen sich nun die Verbandsliga-Absteiger TSG Bretzenheim und VfB Bodenheim sowie aus der Bezirksliga die Aufsteiger SKC Barbaros Mainz und TuS Marienborn II. Im Schnitt an jedem dritten Spieltag wird es also ein Derby geben.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Ansonsten müssen die Vereine in der kommenden Saison flexibler werden, da die Spielklassen künftig auch region- und kreisübergreifend eingeteilt werden können. Ende Juni werden sich die Verantwortlichen dazu zusammensetzen.
Fest steht aber bereits, auf welcher Spielklassen-Höhe die Vereine aus Mainz und der nahen Umgebung künftig spielen. Hier ist der Überblick dazu.
Regionalliga Südwest: FSV Mainz 05 II.
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: TSV Schott Mainz, SV Gonsenheim.
Verbandsliga Südwest: FC Basara Mainz, TuS Marienborn.
Landesligen: TSG Bretzenheim, VfB Bodenheim, SVW Mainz, SKC Barbaros Mainz, TuS Marienborn II.
Bezirksligen: FSV Saulheim, FSV Nieder-Olm, TSV Mommenheim, SV Guntersblum, TSG Bretzenheim II, TSV Zornheim, Fontana Finthen, SG FC Basara/Moguntia Mainz II, FV Budenheim.
A-Klassen: VfR Nierstein, Fortuna Mombach, FC Aksu Mainz, 1. FC Schwabsburg, SG Rhein-Selz, SG Harxheim/Gau-Bischofsheim, TSV Wackernheim, TV 1817 Mainz, Alemannia Laubenheim, VfL Frei-Weinheim, SVW Mainz II, 1. FC Nackenheim, TSG Drais.
B-Klassen: SV Ober-Olm, Fiam Italia Mainz, FSV Oppenheim, FSV Saulheim II, TSV Ebersheim, VfB Bodenheim II, Spvgg. Essenheim, SG Jugenheim/Partenheim, FC Inter Mainz, SG Undenheim/Schornsheim, UDP Mainz, TV 1817 Mainz II, FC Lörzweiler, Mombach 03, Spvgg. Selzen, Fontana Finthen II, TSG Hechtsheim, TSV Stadecken-Elsheim, TSG Bretzenheim III, SV Klein-Winternheim, FyV Budenheim II, SNK Bosnjak Mainz, FC Aksu Mainz II, 1. FC Schwabsburg II, SG Harxheim/Gau-Bischofsheim II, SV Bretzenheim 12.
Alle weiteren gemeldeten Teams spielen in den C-Klassen.