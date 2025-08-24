Winterbachs Coach Torben Scherer. Foto: Mario Luge

Landesliga: Winterbachs starke zweite Halbzeit Aufsteiger in Bedesbach nah am ersten Punkt dran

Bedesbach-Patersbach . Es gab zwar auch im vierten Anlauf nichts Zählbares für den SV Winterbach bei seinem Abenteuer Landesliga, der Aufwärtstrend ist aber unverkennbar. Beim TuS Bedesbach-Patersbach musste die Truppe von Torben Scherer zwar mit einer 2:3-Niederlage die Heimreise antreten. Was die Winterbacher aber vor allem im zweiten Durchgang zeigte, machte Mut für die kommenden Aufgaben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der Auftakt am oberen Glan war verheißungsvoll. Acht Minuten war die SV-Welt total in Ordnung, dann schickte Schiedsrichter Franjo Bajan (Mainz) Leon Zimmermann für zehn Minuten vom Feld. Keine zwei Zeigerumdrehungen später gelang dem Heimteam durch Felix Becker die Führung. „Das war ein absoluter Nackenschlag”, so Scherer. David Selesi nutzte nach einer halben Stunde auch noch die Konfusion in der Gästeabwehr nach einem langen Ball und erhöhte.

Die Winterbacher zeigte aber eine Reaktion. Henri Schneberger setzte sich auf der Außenbahn durch, flankte ideal auf den Kopf von Marius Reidel, und der darf sich seit der 36. Spielminute erster Auswärtstorschütze der Elf vom Felsen in der Landesliga nennen. Lange währte die Freude jedoch nicht. Nach einer wahren Fehlerkette stand es schon zwei Minuten später 3:1. Maximilian Dietz hatte den alten Abstand wiederhergestellt.