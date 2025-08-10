Landesliga: Winterbacher mit Aufwärtstendenz

Der SV Winterbach zeigte eine verbesserte Leistung in Hermersberg, verlor aber dennoch. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Hermersberg/Winterbach . Illusionen hatte sich am Felsen vor dem Abenteuer Landesliga niemand gemacht. Dass der SV Winterbach als Aufsteiger nach zwei Landesliga-Spieltagen mit leeren Händen dastehen würde, lag von Beginn an im Bereich des Möglichen. Nach dem 0:2 vom Sonntag beim SV Hermersberg ist die Mannschaft von Torben Scherer zwar noch immer tor- und punktlos, allerdings ist die Aufwärtstendenz unverkennbar.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Am Platz in der Westpfalz lag es nicht. „Der Rasen war klasse“, urteilte Scherer. Im Wissen, dass das Geläuf relativ schmal war, hatte er defensiv auf eine Fünferkette gesetzt. Davor agierten mit Emilio Becker und Jonas Kunz zwei Sechser, in der Offensive sollten Henry Schneberger und Marius Reidel die einzige Spitze Elias Pfenning unterstützen und in Szene setzen. Der Plan ging bis auf eine Kleinigkeit auf. „Wir hatten Lattentreffer und sind leider immer wieder am Torwart gescheitert“, so Scherer. Umgekehrt wurde ein Schuh draus. Nach einer Ecke stand Marius Dausmann am langen Pfosten richtig und grätschte das Leder über die Linie (21.).

Heute, 15:30 Uhr SV Hermersberg Hermersberg SV Winterbach SV Winterbach 2 0 Abpfiff Da hätte es eigentlich längst 1:0 für die Gäste stehen können. Reidel per Heber aus 35 Metern (5.) und Pfenning (19.) scheiterten aber. Bis zur Pause blieb die Partie weitgehend ausgeglichen. Chancen erarbeiteten sich beide Mannschaften. War der erste Treffer aus Winterbacher Sicht absolut unnötig und ärgerlich, so war der zweite die logische Konsequenz. Als Scherer alles nach vorne beorderte, um in den Schlussminuten noch den Ausgleich zu schaffen, fing sich seine Truppe nach eigener Ecke einen Konter. Norman Weis ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und traf (89.).