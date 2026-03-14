Landesliga West: Winterbacher zurück am Felsen

Auch wenn der Gegner aus der Südwestpfalz bisher in dieser Saison in der Fremde erst einmal verloren hat (2:3 am ersten Spieltag bei den damals noch ambitionierten Sportfreunden Bundenthal) und sogar bei Klassenprimus SC Hauenstein einen Dreier holen konnte, ist Hulsey auch mit Blick auf die Begegnung "vorsichtig optimistisch". Wenn es seinem Team gelinge, schläfrige Phasen zu vermeiden und die Grundtugenden einbringe, gleichzeitig die Chancen besser nutze als in der vergangenen Woche und sich über die kompletten 90 Minuten nicht verstecke, dann sieht der 37-Jährige beim Abpfiff ein ausgeglichenes Heimkonto als durchaus realistisch an. Aktuell stehen hier vier Dreier fünf Pleiten gegenüber. "Wir haben aber in der Vorbereitung auf unserem Kunstrasen gute Leistungen gezeigt und wollen das jetzt auch im ersten Heimspiel des neuen Jahres auf die Liga übertragen", so Hulsey.