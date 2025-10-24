Landesliga West: Tormaschinen stellen sich vor

Hackenheim/Winterbach. Mit offensivstarken Gegnern bekommen es TuS Hackenheim und SV Winterbach am 13. Spieltag in der Landesliga West zu tun. Während Aufsteiger Winterbach am Sonntag (15 Uhr) bei Primus SC Hauenstein ran muss, empfangen die Hackenheimer bereits am Samstag (15 Uhr) den Tabellensiebten SG Rieschweiler.

TuS-Coach Tim Hulsey spricht „definitiv“ von einem Duell auf Augenhöhe. Schließlich steht Rieschweiler nur zwei Punkte besser da als seine Jungs, die noch eine Partie nachzuholen haben. "Nach den letzten Wochen, in denen wir uns durch einige personelle Wechsel hindurcharbeiten mussten, schauen wir nach vorne", erläutert Hulsey. "Es ist eine Chance für uns zu zeigen, dass wir auch gegen ein starkes Team bestehen können."

Ein Sieg als Pflicht? Der 37-Jährige sagt: "Wir möchten unser Team nicht unter unnötigen Druck setzen. Dafür war unser Personal – aus unterschiedlichsten Gründen – zuletzt zu wechselhaft. Klar wollen wir gewinnen, aber nach den Herausforderungen der vergangenen Wochen wäre auch ein Unentschieden je nach Spielverlauf ein Schritt nach vorn. Jede Partie nach einer Niederlage bietet Gelegenheit zu einer Reaktion."

Die Hackenheimer sollten SGR-Goalgetter Simon Hauk stoppen, der mit 15 Treffern die Torjägerliste der Liga anführt. "Simon ist zweifellos talentiert und eine Herausforderung für jede Mannschaft", kommentiert Hulsey. "Wir werden durch eine geschlossene Leistung und gezielte Absprachen versuchen, seinen Einfluss zu minimieren. Es geht darum, als Team stärker zu werden – und diese Herausforderung gemeinsam zu meistern."

Nichts zu verlieren

Die Winterbacher haben bei Ex-Oberligist Hauenstein nichts zu verlieren. "Grundlegend können wir gegen jeden Gegner befreit aufspielen und haben erst mal nichts zu verlieren", stellt Winterbach-Coach Torben Scherer klar. "Wir wollen die Fehler aus dem letzten Spiel besser zu machen – damit fahren wir sehr gut. Natürlich wissen wir, dass die Aufgabe Hauenstein extrem knifflig ist und wir mehr als hundert Prozent brauchen, um dort zu bestehen. Mannschaften, die gegen uns das Spiel machen, liegen uns aber etwas besser." Scherer verrät: "Reines Verteidigen und Hintenreinstellen können wir gar nicht. Wir versuchen, alles wegzuverteidigen – aber mit einer reinen defensiven Herangehensweise wird uns Hauenstein mürbe machen und irgendwann Fehler und Räume ausnutzen. Umschaltspiel liegt uns, daher versuchen wir auch den Gegner offensiv zu beschäftigen – und mehr als nur Nadelstiche zu setzen."

Und wie will der SVW die Hauensteiner Topknipser Christof Seibel und Sebastian Stanjek ausschalten? "Beide auszuschalten greift zu kurz", urteilt Scherer. "Sie haben die Hälfte aller SCH-Tore geschossen, aber Hauenstein hat in seinen Reihen genügend Offensivspieler, die ebenfalls treffen können. Wir möchten es kollektiv über die Defensive lösen."

Personell sieht es nicht besonders toll aus bei den Winterbachern. Luis Becker und Marius Reidel sind aufgrund von Verletzungen fraglich, Nici Hennrich und Maxi Stumm fehlen aus privaten Gründen. Jonas Götz (Rotsperre) muss drei Partien aussetzen. Sebastian Weingarth fällt mit Kreuzband- und Meniskusriss über viele Monate aus. Immerhin kommt Imma Blaum aus dem Urlaub zurück. Und Niklas Secker könnte nach Erkältung wieder eine Alternative sein. Das Versprechen des SVW-Coachs: "Wir versuchen, die Aufgabe Hauenstein demütig anzugehen und den Gegner bestmöglich ärgern."





