TuS-Spielertrainer Tim Hulsey und der Meisenheimer Coach Jens Bohr. Foto: Mario Luge

Landesliga West: Noch ein Derby unter den Bad Kreuznacher Vereinen Sonntag erwartet der TuS Hackenheim die SG Meisenheim

Hackenheim/Winterbach. Für den TuS Hackenheim ist es das aller Voraussicht nach letzte Spiel des Kalenderjahres, der SV Winterbach hat dagegen nach dem eigentlich finalen Landesliga-Spieltag im Jahr 2025 am zweiten Adventssonntag noch die Nachholpartie gegen den SV Hermersberg vor der Brust. Fürs erste muss der Aufsteiger am Sonntag (Anpfiff 14.30 Uhr) bei der TSG Trippstadt ran, die Hackenheimer erwarten um 17 Uhr am Felseneck die SG Meisenheim zum Flutlichtspiel.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr TSG Trippstadt SV Winterbach

Winterbach: Das Hinspiel noch gut in Erinnerung In Winterbach ist das 2:6 aus dem Hinspiel gegen die Elf aus dem Pfälzer Wald noch gut in Erinnerung. Dabei gab es zwar mit den beiden Toren von Elias Pfenning die ersten Landesliga-Treffer der Elf vom Felsen überhaupt, nach Jubeln war aber niemand zumute. "Damals hatten wir einige Spieler mit Totalausfall", bringt es Trainer Torben Scherer auf den Punkt. Es war neben dem 0:5 bei Spitzenreiter SC Hauenstein die deutlichste Klatsche, die das Team erleiden musste. Und es war eine, die noch weitaus höher hätte ausfallen können. "Total verdient. Die haben uns zum damaligen Zeitpunkt vor unlösbare Aufgaben gestellt", sagt Scherer. Allerdings weiß er, dass seither ein deutlicher, positiver Ruck durch seine Mannschaft gegangen ist.

Trippstadt bleibe unangenehm, stehe zurecht im oberen Tabellendrittel, sagt Torben Scherer. Vor allem sei das Team deutlich variabler als viele andere Mannschaften in der Liga. Fazit: "Es wird definitiv schwerer als in Schmittweiler." Dass seine Truppe dort 4:1 gewinnen konnte, lasse keine weiteren Schlüsse zu, genauso wenig die 0:3-Niederlage der TSG am gleichen Tag zuhause gegen die SG Rieschweiler. Viel komme auf den zur Verfügung stehenden Kader an. Da sieht es beim SV gut aus: Stand Freitag fällt nur Niklas Secker wegen eines Muskelfaserrisses aus.