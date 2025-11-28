Landesliga West: Noch ein Derby unter den Bad Kreuznacher Vereinen

Hackenheim/Winterbach. Für den TuS Hackenheim ist es das aller Voraussicht nach letzte Spiel des Kalenderjahres, der SV Winterbach hat dagegen nach dem eigentlich finalen Landesliga-Spieltag im Jahr 2025 am zweiten Adventssonntag noch die Nachholpartie gegen den SV Hermersberg vor der Brust. Fürs erste muss der Aufsteiger am Sonntag (Anpfiff 14.30 Uhr) bei der TSG Trippstadt ran, die Hackenheimer erwarten um 17 Uhr am Felseneck die SG Meisenheim zum Flutlichtspiel.
In Winterbach ist das 2:6 aus dem Hinspiel gegen die Elf aus dem Pfälzer Wald noch gut in Erinnerung. Dabei gab es zwar mit den beiden Toren von Elias Pfenning die ersten Landesliga-Treffer der Elf vom Felsen überhaupt, nach Jubeln war aber niemand zumute. "Damals hatten wir einige Spieler mit Totalausfall", bringt es Trainer Torben Scherer auf den Punkt. Es war neben dem 0:5 bei Spitzenreiter SC Hauenstein die deutlichste Klatsche, die das Team erleiden musste. Und es war eine, die noch weitaus höher hätte ausfallen können. "Total verdient. Die haben uns zum damaligen Zeitpunkt vor unlösbare Aufgaben gestellt", sagt Scherer. Allerdings weiß er, dass seither ein deutlicher, positiver Ruck durch seine Mannschaft gegangen ist.
Trippstadt bleibe unangenehm, stehe zurecht im oberen Tabellendrittel, sagt Torben Scherer. Vor allem sei das Team deutlich variabler als viele andere Mannschaften in der Liga. Fazit: "Es wird definitiv schwerer als in Schmittweiler." Dass seine Truppe dort 4:1 gewinnen konnte, lasse keine weiteren Schlüsse zu, genauso wenig die 0:3-Niederlage der TSG am gleichen Tag zuhause gegen die SG Rieschweiler.
Viel komme auf den zur Verfügung stehenden Kader an. Da sieht es beim SV gut aus: Stand Freitag fällt nur Niklas Secker wegen eines Muskelfaserrisses aus.
Hackenheim gegen Meisenheim. "Das ist ein Spiel, das ich mir aus neutraler Sicht anschauen würde." TuS-Spielertrainer Tim Hulsey macht Werbung in eigener Sache. Zumal die Partie den Spieltag von der Anstoßzeit her abrundet. Die Absage der Partie in Hauenstein am vergangenen Samstag ist für ihn kein Problem. "Bei den Bedingungen und den Temperaturen hätte das ohnehin keinen Spaß gemacht." Schwieriger war da für den 37-Jährigen die erste Absage, die die Hackenheimer wegen starker Regenfälle in Bedesbach hatten akzeptieren müssen und die zu einer Neuansetzung an einem Mittwoch geführt hatte. "Damals hätten wir anders als bei der Neuansetzung einen richtig guten Kader gehabt."
Gegen Meisenheim, das mit der Empfehlung von zwei 2:1-Erfolgen gegen Klassenprimus Hauenstein ans Felseneck kommt, kann Hulsey zwar nicht aus dem Vollen schöpfen, aber Oliver Gäns, Niklas Wollmann und Henrik Sperling werden mit von der Partie sein.
Die Langzeitverletzten Marc Reekers, Christoph Menger, Jannik Erbach und Lukas Röder werden bis ins neue Jahr fehlen. Dennoch ist Hulsey zuversichtlich. "Der Kader ist breiter geworden, da wollen wir natürlich als Sieger vom Platz gehen", sagt er vor dem Duell mit dem aktuellen Tabellenvierten, der mit vier Dreiern aus den vergangenen fünf Partien so etwas wie die Mannschaft der Stunde ist. Daraus allein lasse sich keine Favoritenstellung ableiten. "Wir haben zuletzt auch dreimal hintereinander gewonnen und unsere Formkurve zeigt deutlich nach oben." Hulsey erwartet entsprechend ein enges Duell. Bei einem Dreier würde seine Mannschaft nur noch zwei Zähler hinter Meisenheim liegen.