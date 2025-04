Landesliga West: Ein Weltmeister zu Gast am Felseneck

Triumph-Trio: Mats Hummels mit Erik Durm (links) und Matthias Ginter (rechts) wurden 2014 Fußball-Weltmeister. – Foto: © picture alliance / dpa

Hackenheim. Der TuS Hackenheim hat die Lehren aus der Pleite gegen die SG Hüffelsheim gezogen und freut sich auf einen Weltmeister. Der TuS empfängt am Samstag (18 Uhr) am Felseneck die SG Rieschweiler. In deren Reihen steht in Person von Erik Durm einer der Weltmeister von 2014.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Wieder mehr Optionen für Tim Hulsey

Heute, 18:00 Uhr TuS Hackenheim TuS Hackenheim SG Rieschweiler Rieschweiler 2 1 PUSH Mit gegenüber dem letzten Wochenende deutlich entspannterer Personalsituation wartet der TuS Hackenheim auf die Südwestpfälzer aus Rieschweiler. Henrik Sperling und Deniz Dasli stehen voraussichtlich wieder im Kader, auch Niklas Schneider könnte zumindest eine Option für die Bank sein. Pünktlich zu den Spielen, in denen es laut Spielertrainer Tim Hulsey um die Wahrheit geht. „Ich erwarte, dass wir von Beginn an da sind und die Begegnung komplett annehmen“, sagt er. Solche Phasen wie am vergangenen Samstag nach dem Hüffelsheimer Führungstreffer durch Christian Hahn nach 26 Minuten, als das Team binnen Minuten zusammenbrach und bis zur Pause noch drei weitere Male den Ball aus dem Netz holen musste, darf sich der TuS nicht mehr erlauben. Vielmehr gelte es laut Hulsey, an das eigene 3:0 gegen Schmittweiler anzuknüpfen.