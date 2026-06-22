 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Landesliga West: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesliga West

von ts · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz/FuPa-Grafik

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Landesliga West

Torhüter

Martin Jastram (SG 03 Ludwigslust/Grabow): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Erci Müller (Sievershäger SV): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.

Max Brüggert (SG 03 Ludwigslust/Grabow): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Jan Herbert Baor (Doberaner FC): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Hanno Weidenhöfer (SC Parchim): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.

Robert Hartmann (Doberaner FC): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.

Phil Skeip (Sievershäger SV): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.

Christian Lierow (TSG Gadebusch): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Eric Ahlgrim (Doberaner FC): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Andre Grenz (Doberaner FC): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Felix Engert (Doberaner FC): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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