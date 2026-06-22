Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Landesliga West: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Landesliga West
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Landesliga West
Torhüter
Martin Jastram (SG 03 Ludwigslust/Grabow): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Erci Müller (Sievershäger SV): Zwei Nominierungen für die Elf der Woche.
Max Brüggert (SG 03 Ludwigslust/Grabow): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Jan Herbert Baor (Doberaner FC): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Hanno Weidenhöfer (SC Parchim): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Robert Hartmann (Doberaner FC): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Phil Skeip (Sievershäger SV): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Christian Lierow (TSG Gadebusch): Drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Eric Ahlgrim (Doberaner FC): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Andre Grenz (Doberaner FC): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Felix Engert (Doberaner FC): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.