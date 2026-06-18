Landesliga Weser-Ems unter der Lupe: Statistiken, Fakten, Serien

In der frisch abgelaufenen Saison wurde Vorwärts Nordhorn Meister und am letzten Spieltag wurden auch alle fünf Absteiger geklärt, doch es gibt noch deutlich mehr Statistiken. Wir schauen im Ligarückblick auf die Saison und ihre besonderen Statistiken!
Als erstes schauen wir uns die geschossenen Tore an. Dabei ist GW Mühlen klarer Tabellenführer mit 92 Saisontreffern. Auf heimischen Rasen schoss Vorwärts Nordhorn jedoch 53 Tore und führt hier die Liste an. Auswärts schoss Mühlen 49 Treffer. Letzter Platz ist. jeweils Voxtrup, das insgesamt nur 24 Tore erzielte.
Auf der Gegentrefferseite stellte ebenfalls der Tabellendritte, GW Mühlen, die beste Defensive mit nur 37 Gegentoren. Voxtrup kassierte mit 87 Treffern die meisten. Wobei Firrel und Brake zuhause die schlechteste Defensive hatte und dort 39 Treffer kassierten. Zum Vergleich: Garrel und Mühlen haben daheim nur 17 Tore einstecken müssen. In der Fremde kassierte Voxtrup 53 Tore, Mühlen 20.
Dass Vorwärts Nordhorn am Ende ganz oben stand, kommt nicht irgendwo her. 14 Spiele am Stück blieb der Meister unbesiegt und auch die längste Siegesserie hielt der Meister (7 Siege in Serie). Platz zwei in der Tabelle der ungeschlagen-Serie teilen sich Mühlen, Garrel und Papenburg mit je acht Partien.
Brake hält die längste Serie ohne Punktgewinn mit zehn Niederlagen in Serie. Die längste Sieglos-Serie hält hingegen Voxtrup mit 17 sieglosen Spielen in Serie. Platz zwei belegt Brake mit 13 Spielen, Esens blieb elf Spiele in Serie ohne Dreier.
Das torreichste Spiel war im Übrigen der 7:4-Sieg von Bevern beim Absteiger Firrel. Den höchsten Sieg feierte GW Mühlen (8:0 gegen Firrel). Dahinter steht zwei Mal Melle mit einem 8:1 gegen Lohne II und einem 7:0 gegen Dinklage. Ebenfalls 7:0 gewann Schüttorf gegen Esens.
Das häufigste Ergebnis war ein 2:1 (26 Mal), dicht gefolgt vom 3:1 (25 Mal) und dem 3:0 (23 Mal).
Als nächstes schauen wir darauf, wie gut die Ausdauer der Teams ist. Melle schoss ganze 15 Tore nach der 85 Minute und belegt hierbei klar den ersten Platz, vor Bevern und Garrel, die je elf Tore nach de 85. Minute erzielten. Am wenigsten Erfolgreich in der "Crunchtime" war klar Voxtrup, das nur ein spätes Tor erzielte. Dahinter stehen Dinklage und tatsächlich GW Mühlen, die je nur fünf Treffer in der absoluten Schlussphase erzielten.
Die Meister der Aufholjagd kommen aus Bevern. Ganze 23 Punkte holten die Schwarz-Gelben nach 0:1-Rückstand. Dahinter folgen Garrel (15 Punkte) sowie Melle und Dinklage, die nach 0:1 je 14 Punkte holten. Auf der anderen Seiten holte Voxtrup nur drei Punkte nach Rückstand. Dahinter folgt Lohne II mit fünf Punkten und Vechta mit sechs gesammelten Punkten nach 0:1-Rückstand.
Aus anderer Sicht verlor Esens ganze 20 Punkte nach 1:0-Führung. Dahinter folgen Brake mit 18 Punkten und Vechta mit 14 Punkten. Alle drei Teams stiegen am Ende der Saison ab. Die wenigsten verspielten Punkte haben BW Lohne II und BW Papenburg, die nur fünf Punkte nach 1:0-Führung verspielt haben. Dahinter folgen Schüttorf mit 7 Punkten sowie Dinklage und Garrel mit je acht verspielten Punkten.
Die Saison startete mit GW Mühlen auf Platz eins. Bevern war an den Spieltag drei und vier am Platz an der Sonne, ehe Mühlen daraufhin fünf Spieltage die Liga anführte. Die längste Phase ganz oben hatte BW Papenburg. Die Blau-Weißen führten die Liga vom zehnten bis zum 20. Spieltag an, ehe Garrel bis zum 25. Spieltag vom Titel träumte. Vorwärts Nordhorn sicherte sich dank des super Endspurts die Tabellenführung am 26. Spieltag und gab diese bekanntermaßen nicht mehr ab.
Zum Schluss schauen wir auf die Fairness-Tabelle. Diese wird vom FC Schüttorf angeführt, der nur 49 gelbe Karten kassierte und eine Ampelkarte. Auf dem 16. Platz stand GW Firrel mit 78 gelben Karten, vier gelb/roten Karten und vier glattroten Karten.
Damit ist die Saison beendet und wir von FuPa sind bereit für die Saison 26/27.