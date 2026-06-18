Landesliga Weser-Ems unter der Lupe: Statistiken, Fakten, Serien Die Zahlen zur Saison 25/26 von NK · Heute, 17:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Detlev Drobeck

In der frisch abgelaufenen Saison wurde Vorwärts Nordhorn Meister und am letzten Spieltag wurden auch alle fünf Absteiger geklärt, doch es gibt noch deutlich mehr Statistiken. Wir schauen im Ligarückblick auf die Saison und ihre besonderen Statistiken!

Als erstes schauen wir uns die geschossenen Tore an. Dabei ist GW Mühlen klarer Tabellenführer mit 92 Saisontreffern. Auf heimischen Rasen schoss Vorwärts Nordhorn jedoch 53 Tore und führt hier die Liste an. Auswärts schoss Mühlen 49 Treffer. Letzter Platz ist. jeweils Voxtrup, das insgesamt nur 24 Tore erzielte.

Auf der Gegentrefferseite stellte ebenfalls der Tabellendritte, GW Mühlen, die beste Defensive mit nur 37 Gegentoren. Voxtrup kassierte mit 87 Treffern die meisten. Wobei Firrel und Brake zuhause die schlechteste Defensive hatte und dort 39 Treffer kassierten. Zum Vergleich: Garrel und Mühlen haben daheim nur 17 Tore einstecken müssen. In der Fremde kassierte Voxtrup 53 Tore, Mühlen 20. Lange Ungeschlagen-Serie führt zum Titel Dass Vorwärts Nordhorn am Ende ganz oben stand, kommt nicht irgendwo her. 14 Spiele am Stück blieb der Meister unbesiegt und auch die längste Siegesserie hielt der Meister (7 Siege in Serie). Platz zwei in der Tabelle der ungeschlagen-Serie teilen sich Mühlen, Garrel und Papenburg mit je acht Partien.

Brake hält die längste Serie ohne Punktgewinn mit zehn Niederlagen in Serie. Die längste Sieglos-Serie hält hingegen Voxtrup mit 17 sieglosen Spielen in Serie. Platz zwei belegt Brake mit 13 Spielen, Esens blieb elf Spiele in Serie ohne Dreier.

Das torreichste Spiel war im Übrigen der 7:4-Sieg von Bevern beim Absteiger Firrel. Den höchsten Sieg feierte GW Mühlen (8:0 gegen Firrel). Dahinter steht zwei Mal Melle mit einem 8:1 gegen Lohne II und einem 7:0 gegen Dinklage. Ebenfalls 7:0 gewann Schüttorf gegen Esens.

Das häufigste Ergebnis war ein 2:1 (26 Mal), dicht gefolgt vom 3:1 (25 Mal) und dem 3:0 (23 Mal). Melle mit langem Atem Als nächstes schauen wir darauf, wie gut die Ausdauer der Teams ist. Melle schoss ganze 15 Tore nach der 85 Minute und belegt hierbei klar den ersten Platz, vor Bevern und Garrel, die je elf Tore nach de 85. Minute erzielten. Am wenigsten Erfolgreich in der "Crunchtime" war klar Voxtrup, das nur ein spätes Tor erzielte. Dahinter stehen Dinklage und tatsächlich GW Mühlen, die je nur fünf Treffer in der absoluten Schlussphase erzielten.