Landesliga: Wer spielt mehr gute Derby-Minuten? Landesliga-Aufsteiger TuS Hackenheim begegnet SG Eintracht Bad Kreuznach auf Augenhöhe

Bad Kreuznach/Hackenheim. Wenn an diesem Samstag (17 Uhr) die SG Eintracht Bad Kreuznach beim TuS Hackenheim gastiert, dann schreibt das „LaLiga“-Spitzenspiel schon im Vorfeld viele Geschichten. Für viele Kicker ist das prestigeträchtige Derby am Felseneck ein großes Wiedersehen, das zudem ein attraktives Spiel auf höchstem Niveau erwarten lässt:

Heim- und Auswärtstabelle

Nach drei sieglosen Heim-Partien stürzte der TuS Hackenheim etwas ab. Mit elf Punkten und Platz acht steht der Aufsteiger aber nach wie vor ordentlich da und ist auf dem Kunstrasen enorm schwer zu schlagen. Gleiches gilt für die SG Eintracht, die im Moebusstadion lediglich zweimal nicht als Sieger vom Platz ging. 13 Punkte machen Rang fünf, drei Zähler hinter Primus Rodenbach. Warum sich seine Mannschaft in der Fremde bislang leichter tut, kann Tim Hulsey nicht sagen. „Auf Rasen finden wir zuletzt einfach besser zu unserem Spiel“, sagt der 34-Jährige, dessen Team in dieser Kategorie mit 15 Punkten die Tabelle vor der SG Eintracht (14) anführt.

Offensive und Defensive

Gemeinsam mit dem SC Weselberg stellt die SG Eintracht die derzeit beste Offensivreihe der Liga. 34 Mal traf die SGE, erzielte damit zwei Tore mehr als die Hackenheimer. Ein Tor-Spektakel im Derby ist – von einem offenen Schlagabtausch abgesehen – aber eher unwahrscheinlich. Die beste Defensive der Liga kommt nämlich vom Felseneck und musste erst elf Gegentreffer hinnehmen. Gemeinsam mit Hüffelsheim und Kirn können sich die 14 Gegentreffer der SG Eintracht aber ebenso sehen lassen.

Bisherige Punktverluste

Mit den Sportfreunden Bundenthal haben sowohl die Hackenheimer als auch die Eintracht noch eine Rechnung offen. Mit 2:0 behielten die Südpfälzer jeweils die Oberhand. Kompakte Defensive, aggressive Zweikampfführung und das Glück im Umschaltspiel suchen, lautete der erfolgreiche Matchplan der Bundenthaler, dem sowohl die Eintracht als auch der TuS letztlich nichts entgegenzusetzen hatten. Ähnlich kamen auch die SG Meisenheim (2:1) und Hauenstein (2:2) gegen den TuS zu punkten. Lediglich das 1:1 gegen die SG Hüffelsheim fällt in die Kategorie „leistungsgerechtes“ Unentschieden. „Wir bauen auf unsere gute Kameradschaft. Nicht nur im Erfolg, sondern auch in den letzten Wochen“, erklärt Tim Hulsey.

Dass sich die SG Eintracht gegen Meisenheim (6:3), Hauenstein (1:0) und Hüffelsheim (2:0) jeweils durchsetzte, daraus lässt sich rein gar nichts schließen, meint SGE-Coach Thorsten Effgen. „Den TSC Zweibrücken, wo wir gerade so einen Punkt geholt haben, haben sie 4:0 vom Platz gefegt“, gibt der 47-Jährige zu bedenken. Auch den 3:1-Erfolg in der dritten Verbandspokalrunde, bei dem die Kreuznacher erst in der Schlussminute den Deckel draufmachten, dürfe man nicht überbewerten: „Es wird wieder ein enges Spiel“, so Effgen.