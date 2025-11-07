Landesliga: Was ist der Titel „Herbstmeister“ wert?

Region. Am kommenden Sonntag geht der 15. Spieltag der Landesliga Ost zu Ende. Schon jetzt ist klar, dass der SV Büchelberg die Hinrunde als beste Mannschaft beenden wird. Selbst bei einer Niederlage in Speyer (Sonntag, 16 Uhr) können die Wörther nicht mehr eingeholt werden. Aber was ist die „Herbstmeisterschaft“ wert? Führt sie laut Statistik meist auch zum Meistertitel oder ist das Abrutschen auf Platz zwei oder drei eher die Regel?
Die Bundesliga liefert einen klaren Trend: In 62 Spielzeiten wurde der Herbstmeister 42-mal auch tatsächlich Meister. Einfacher ausgedrückt: zwei von dreimal entsprach der Stand zur Hinrunde auch dem Tabellenplatz zum Ende der Saison. In der Landesliga Ost gilt dieser Wert – zumindest in der Nach-Corona-Ära – genauso: Zweimal wurde der Herbstmeister tatsächlich Meister und stieg in die Verbandsliga auf. In der Saison 22/23 gelang das Viktoria Herxheim, ein Jahr später dem VfL Bodenheim. In der letzten Saison war es der SV Gimbsheim, der nach der Hälfte der Spiele mit 37 Punkten und einer Torbilanz von 31:7 von ganz oben strahlte. Am Ende gelang Kandel die Meisterschaft, vor dem SV Büchelberg. Gimbsheim wurde Vierter.
Eben jener SV Büchelberg hat nach zwei gescheiterten Versuchen in der Aufstiegsrelegation die Meisterschaft diesmal fest im Blick. „Ja, das ist unser Ziel. Wir wollen nach dem letzten Spieltag feiern und nicht wieder noch weitere Spiele bestreiten müssen“, sagt Kevin Apfel, Spielertrainer beim SV. Die Herbstmeisterschaft ist für ihn nur „eine schöne Momentaufnahme“. Es folgen ja vor der Winterpause noch einige Spiele, darunter gegen vermeintlich harte Brocken wie eben Speyer, den VfR Grünstadt und zum Jahresfinale den TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim – alle Partien bestreitet Büchelberg übrigens in der Fremde.
Das Heimspiel dazwischen gegen Neuhausen sollte dagegen eine Pflichtaufgabe für den Titelanwärter sein. Apfel: „Das sind nach der Herbstmeisterschaft nochmal vier wichtige Spiele in diesem Jahr. Auch danach wollen noch wir oben stehen. Wir wollen Wintermeister sein, das ist wichtiger als die Herbstmeisterschaft.“ Die Meisterschaft in dieser Saison ist nicht nur Apfels Ziel, er hält sie auch für realistisch. „Die Tabelle lügt nicht. Wir konnten die Topspiele gegen Weisenau und Gimbsheim für uns entscheiden. Trotzdem halte ich die beiden Mannschaften für unsere ärgsten Konkurrenten. Was für uns spricht, ist die stabile Defensive.“
Dass der Herbstmeistertitel nicht zwingend zum ganz großen Erfolg führt, weiß Steven Jones nur zu gut. Der Trainer des SV Gimbsheim will dem inoffiziellen Titel keinen großen Stellenwert zugestehen. „Wenn man Herbstmeister ist, schreibt man sich das nicht auf die Visitenkarte. Das ist ein Muster ohne Wert. Entscheidend ist nur, wo man ganz am Ende der Saison steht“, findet Jones. Immerhin kann er Apfel's Sichtweise nachvollziehen, dass die Platzierung vor der Winterpause deutlich interessanter ist.
„Wintermeister“ wäre ja für den SVG noch drin – eine Beibehaltung der überragenden Heimbilanz mal vorausgesetzt. Jones: „Wir wollen auf jeden Fall oben dabei bleiben.“ Ein Heimsieg am Sonntag gegen den FSV Schifferstadt würde zu diesem Vorhaben beitragen.