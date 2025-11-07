Landesliga: Was ist der Titel „Herbstmeister“ wert?

Die Bundesliga liefert einen klaren Trend: In 62 Spielzeiten wurde der Herbstmeister 42-mal auch tatsächlich Meister. Einfacher ausgedrückt: zwei von dreimal entsprach der Stand zur Hinrunde auch dem Tabellenplatz zum Ende der Saison. In der Landesliga Ost gilt dieser Wert – zumindest in der Nach-Corona-Ära – genauso: Zweimal wurde der Herbstmeister tatsächlich Meister und stieg in die Verbandsliga auf. In der Saison 22/23 gelang das Viktoria Herxheim, ein Jahr später dem VfL Bodenheim. In der letzten Saison war es der SV Gimbsheim, der nach der Hälfte der Spiele mit 37 Punkten und einer Torbilanz von 31:7 von ganz oben strahlte. Am Ende gelang Kandel die Meisterschaft, vor dem SV Büchelberg. Gimbsheim wurde Vierter.