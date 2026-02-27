 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Landesliga-Wahnsinn: Zwei große Topspiele am Wochenende

Showdown in der Landesliga: In beiden Gruppen treffen die Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 und VfB Bottrop auf die direkten Verfolger SC Kapellen-Erft beziehungsweise ESC Rellinghausen.

von André Nückel · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Heimvorteil für Wald.
Heimvorteil für Wald. – Foto: Markus Becker

Der 21. Spieltag der Landesliga Niederrhein wird ein großer: Die Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 und VfB Bottrop empfangen mit dem SC Kapellen-Erft beziehungsweise den ESC Rellinghausen die Tabellenzweiten! Außerdem geht es im Keller zur Sache - klickt euch rein!

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 20:00 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
20:00live

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:00live

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30live

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:00live

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
13:00live

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30live

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
14:00

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. FC Wülfrath
So., 08.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - ASV Einigkeit Süchteln
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - TSV Solingen
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SSV Bergisch Born
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Velbert
So., 08.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:30

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:00

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:15

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:30

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:00

So., 01.03.2026, 16:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
16:00

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:30live

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:15 Uhr ESC Rellinghausen - PSV Wesel
So., 08.03.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Rhenania Bottrop
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - 1. FC Lintfort
So., 08.03.26 15:00 Uhr Viktoria Goch - FC Kray
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Budberg - Mülheimer FC 97
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SC Werden-Heidhausen
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 08.03.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfB Bottrop

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

