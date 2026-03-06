Landesliga-Wahnsinn: Tabellenführer gewinnt 12:1

Mamadou Djalo (l.) und Aduramane Mané trafen beim Spektakel doppelt - jeweils zum 18. Mal in dieser Saison. – Foto: Marcus Sellhorn

Spieltag 21 in der Landesliga Hammonia: Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II hat beim SC Victoria II erwartungsgemäß gewonnen, allerdings in einer Art und Weise, die so selten vorkommt: Die Regionalliga-Reserve feierte einen 12:1-Kantersieg. Ein besonderer Auftakt in das Wochenende.

Tabellenführer gegen Vorletzten - das Ergebnis spricht eine deutliche Sprache. FC Eintracht Norderstedt II hat beim SC Victoria II mit 12:1 gewonnen und damit einen der höchsten Siege der bisherigen Saison in der Landesliga Hammonia eingefahren. Ergebnisse in dieser Größenordnung sind in dieser Spielklasse selten.

Bereits in der ersten Halbzeit stellte der Spitzenreiter früh die Weichen auf Sieg. Mamadou Djalo eröffnete den Torreigen in der 17. Minute, Aduramane Mané legte wenig später nach (23.). Danach nahm das Spiel schnell klare Formen an: Djalo erhöhte auf 3:0 (28.), Nic Kretschmar traf zum 4:0 (32.), Mané stellte auf 5:0 (38.), ehe Kretschmar kurz vor der Pause noch einmal erfolgreich war (40.). Mit einer deutlichen Führung ging Norderstedt in die Kabine. Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich der einseitige Spielverlauf fort. Haçi Gündogan (48.), Caio Mazzo Nogueira (57.), Joris Bente (61.) und Sepehr Nikroo (63.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Issa Safer traf anschließend per Foulelfmeter zum 11:0 (68.), Adam Harkimov erzielte das zwölfte Tor (85.). Den späten Ehrentreffer für Victoria markierte Jonathan Debuc in der 89. Minute.

Mit dem Kantersieg baut FC Eintracht Norderstedt II seine Position an der Tabellenspitze weiter aus, auch wenn ein solches Ergebnis selbst für die Regionalliga-Reserve eine Seltenheit ist. Der SC Victoria II muss diesen peinlichen Auftritt schnell abhaken.