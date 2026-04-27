Landesliga: Waffenschmidt, Ivezic, Cirkovic und Campe ragen raus

Janis Waffenschmidt (links) war mal wieder stark. – Foto: Udo Waffenschmidt

Der 29. Spieltag der Landesliga Niederrhein brachte keine einzelne One-Man-Show wie in den Wochen zuvor hervor, dafür aber mehrere Akteure, die mit Effizienz und Timing den Unterschied machten. Besonders vier Namen ragen heraus, weil sie ihre Spiele entscheidend geprägt haben.

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Janis Waffenschmidt (SC Kapellen-Erft) und Daniel Ivezic (1. FC Wülfrath) entscheiden ihre Spiele Janis Waffenschmidt (SC Kapellen-Erft) bestätigte einmal mehr seine starke Form. Beim 3:1-Erfolg gegen die SG Unterrath schnürte er einen Doppelpack und war immer dann zur Stelle, wenn sein Team Durchschlagskraft brauchte. Seine Tore zum 1:0 und 3:0 gaben der Partie die entscheidende Richtung, weil sie sowohl die Führung einleiteten als auch den Deckel auf die Begegnung setzten. Ähnlich entscheidend trat Daniel Ivezic (1. FC Wülfrath) auf. In einem engen Spiel gegen den FC Kosova Düsseldorf war er der Mann des Tages, weil er mit seinem Treffer zum 1:0 den einzigen Unterschied markierte. Im Abstiegskampf könnte das Tor für den Aufsteiger Gold wert sein.

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Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag

Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid

So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath

So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf

So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen

So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft

So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

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Niklas Cirkovic (SC Werden-Heidhausen) und Luca Campe (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19) dominieren ihre Spiele Noch deutlicher war der Einfluss von Niklas Cirkovic (SC Werden-Heidhausen). Beim klaren 5:0-Erfolg bei Rhenania Bottrop schnürte er einen Doppelpack und sorgte früh für klare Verhältnisse. Gerade seine beiden Treffer in der ersten Halbzeit nahmen dem Spiel jede Spannung und unterstrichen seine Rolle als prägender Offensivspieler. Einen ähnlich starken Auftritt legte Luca Campe (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19) hin. Beim spektakulären 6:2 gegen den Mülheimer FC 97 traf er doppelt und war permanent an gefährlichen Aktionen beteiligt. Besonders auffällig: Campe war nicht nur Vollstrecker, sondern ein zentraler Faktor im Offensivspiel seines Teams.

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Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag

Do., 30.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - SG Essen-Schönebeck

Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Budberg - VfB Speldorf

Fr., 01.05.26 16:00 Uhr SV Scherpenberg - 1. FC Lintfort

Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Rhenania Bottrop

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Kray - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - ESC Rellinghausen

So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - PSV Wesel

So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - VfB Bottrop

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