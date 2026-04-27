Landesliga: Waffenschmidt, Ivezic, Cirkovic und Campe ragen raus

Der 29. Spieltag der Landesliga Niederrhein brachte keine einzelne One-Man-Show wie in den Wochen zuvor hervor, dafür aber mehrere Akteure, die mit Effizienz und Timing den Unterschied machten. Besonders vier Namen ragen heraus, weil sie ihre Spiele entscheidend geprägt haben.
Janis Waffenschmidt (SC Kapellen-Erft) bestätigte einmal mehr seine starke Form. Beim 3:1-Erfolg gegen die SG Unterrath schnürte er einen Doppelpack und war immer dann zur Stelle, wenn sein Team Durchschlagskraft brauchte. Seine Tore zum 1:0 und 3:0 gaben der Partie die entscheidende Richtung, weil sie sowohl die Führung einleiteten als auch den Deckel auf die Begegnung setzten.
Ähnlich entscheidend trat Daniel Ivezic (1. FC Wülfrath) auf. In einem engen Spiel gegen den FC Kosova Düsseldorf war er der Mann des Tages, weil er mit seinem Treffer zum 1:0 den einzigen Unterschied markierte. Im Abstiegskampf könnte das Tor für den Aufsteiger Gold wert sein.
30. Spieltag
Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II
Noch deutlicher war der Einfluss von Niklas Cirkovic (SC Werden-Heidhausen). Beim klaren 5:0-Erfolg bei Rhenania Bottrop schnürte er einen Doppelpack und sorgte früh für klare Verhältnisse. Gerade seine beiden Treffer in der ersten Halbzeit nahmen dem Spiel jede Spannung und unterstrichen seine Rolle als prägender Offensivspieler.
Einen ähnlich starken Auftritt legte Luca Campe (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19) hin. Beim spektakulären 6:2 gegen den Mülheimer FC 97 traf er doppelt und war permanent an gefährlichen Aktionen beteiligt. Besonders auffällig: Campe war nicht nur Vollstrecker, sondern ein zentraler Faktor im Offensivspiel seines Teams.
30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - SG Essen-Schönebeck
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Budberg - VfB Speldorf
Fr., 01.05.26 16:00 Uhr SV Scherpenberg - 1. FC Lintfort
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Rhenania Bottrop
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Kray - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - ESC Rellinghausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - PSV Wesel
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - VfB Bottrop
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