 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Landesliga: Waffenschmidt, Ivezic, Cirkovic und Campe ragen raus

Mit Janis Waffenschmidt (SC Kapellen-Erft), Daniel Ivezic (1. FC Wülfrath), Niklas Cirkovic (SC Werden-Heidhausen) und Luca Campe (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19) ragen vier Spieler heraus, die ihre Teams mit Treffern und entscheidenden Aktionen durch den Spieltag führen.

von André Nückel · Heute, 20:28 Uhr · 0 Leser
Janis Waffenschmidt (links) war mal wieder stark.
Janis Waffenschmidt (links) war mal wieder stark. – Foto: Udo Waffenschmidt

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SC Velbert

Der 29. Spieltag der Landesliga Niederrhein brachte keine einzelne One-Man-Show wie in den Wochen zuvor hervor, dafür aber mehrere Akteure, die mit Effizienz und Timing den Unterschied machten. Besonders vier Namen ragen heraus, weil sie ihre Spiele entscheidend geprägt haben.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Sa., 25.04.2026, 16:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
2
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
0
1
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
2
3

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
1
0

Gestern, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
5
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
0
1
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
3
1

Janis Waffenschmidt (SC Kapellen-Erft) und Daniel Ivezic (1. FC Wülfrath) entscheiden ihre Spiele

Janis Waffenschmidt (SC Kapellen-Erft) bestätigte einmal mehr seine starke Form. Beim 3:1-Erfolg gegen die SG Unterrath schnürte er einen Doppelpack und war immer dann zur Stelle, wenn sein Team Durchschlagskraft brauchte. Seine Tore zum 1:0 und 3:0 gaben der Partie die entscheidende Richtung, weil sie sowohl die Führung einleiteten als auch den Deckel auf die Begegnung setzten.

Ähnlich entscheidend trat Daniel Ivezic (1. FC Wülfrath) auf. In einem engen Spiel gegen den FC Kosova Düsseldorf war er der Mann des Tages, weil er mit seinem Treffer zum 1:0 den einzigen Unterschied markierte. Im Abstiegskampf könnte das Tor für den Aufsteiger Gold wert sein.

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Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Gestern, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
FC Kray
FC KrayFC Kray
3
1

Gestern, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
6
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
0
5
Abpfiff

Gestern, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
3
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
0
3
+Video

Niklas Cirkovic (SC Werden-Heidhausen) und Luca Campe (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19) dominieren ihre Spiele

Noch deutlicher war der Einfluss von Niklas Cirkovic (SC Werden-Heidhausen). Beim klaren 5:0-Erfolg bei Rhenania Bottrop schnürte er einen Doppelpack und sorgte früh für klare Verhältnisse. Gerade seine beiden Treffer in der ersten Halbzeit nahmen dem Spiel jede Spannung und unterstrichen seine Rolle als prägender Offensivspieler.

Einen ähnlich starken Auftritt legte Luca Campe (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19) hin. Beim spektakulären 6:2 gegen den Mülheimer FC 97 traf er doppelt und war permanent an gefährlichen Aktionen beteiligt. Besonders auffällig: Campe war nicht nur Vollstrecker, sondern ein zentraler Faktor im Offensivspiel seines Teams.

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Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - SG Essen-Schönebeck
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Budberg - VfB Speldorf
Fr., 01.05.26 16:00 Uhr SV Scherpenberg - 1. FC Lintfort
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Rhenania Bottrop
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Kray - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - ESC Rellinghausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - PSV Wesel
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - VfB Bottrop

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