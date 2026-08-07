Landesliga vor Rückkehr ins Ellental: Germania Bietigheim ist zurück

Endlich ist es soweit: Nach zwei Jahren in der Bezirksliga kehrt der SV Germania Bietigheim am Sonntag auf die Landesliga-Bühne zurück. Zum Auftakt wartet im heimischen Ellental mit dem TSV Gaildorf gleich ein Gegner, der ebenfalls als Meister aufgestiegen ist – allerdings erstmals überhaupt Landesliga-Luft schnuppert.

Die Voraussetzungen könnten unterschiedlicher kaum sein. Während die Germania in der vergangenen Saison die Bezirksliga Enz-Murr dominierte und sich den Titel bereits fünf Spieltage vor Saisonende sicherte, musste Gaildorf bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg kämpfen. Sechs Siege in Serie waren nötig, um den hauchdünnen Vorsprung auf Verfolger Allmersbach ins Ziel zu retten. Der Lohn: der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

Mit dem Aufstieg endete in Gaildorf allerdings auch die Ära von Spielertrainer Philipp Kees. Die Verantwortung trägt künftig Jochen Herbst, der zuvor die U19 des VfR Aalen trainierte. Unterstützt wird er vom prominenten Neuzugang Alessandro Abruscia, der reichlich höherklassige Erfahrung mitbringt und als Co-Spielertrainer fungiert.

Auch bei Germania setzt man auf Kontinuität. Der Kern der Meistermannschaft blieb zusammen, gleichzeitig wurde der Kader gezielt verstärkt. Zwar schmerzt insbesondere der Wechsel von Torjäger Jan Sonntag zum Ligakonkurrenten FV Löchgau, doch mit Nelson Okoye, Mehmet Uckan sowie den beiden Ex-Löchgauern Felix Koppe und Fisnik Rama konnte die Qualität nochmals erhöht werden. Zudem kehren Tim Vogel und Leon Haufe nach einer einjährigen Pause zurück.

Die Ergebnisse der Vorbereitung ließen bei beiden Mannschaften noch keine eindeutigen Rückschlüsse zu. Germania gewann den Supercup Enz-Murr gegen den SV Kornwestheim, musste sich im WFV-Pokal aber ebenso in der ersten Runde verabschieden wie Gaildorf. Die Generalprobe gegen den ASV Botnang machte den Bietigheimern mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg allerdings Mut für den Ligaauftakt.

Für Germania geht es darum, sich nach der Rückkehr schnell wieder in der Landesliga zu etablieren. Gaildorf möchte bei seiner Premiere beweisen, dass der historische Aufstieg kein einmaliges Kapitel bleiben soll. Die Zuschauer dürfen sich somit auf ein interessantes Duell zweier ambitionierter Aufsteiger freuen, die mit unterschiedlichen Voraussetzungen, aber demselben Ziel in die neue Saison starten: möglichst gut in der Landesliga anzukommen.

FuPa begleitet die Partie am Sonntag selbstverständlich im Liveticker. Bereits ab 14:30 Uhr gibt es dort ausführliche Vorberichte, interessante Hintergrundinformationen und Wissenswertes rund um beide Mannschaften, ehe anschließend live aus dem Ellental berichtet wird.