Landesliga: Vor einem großen Tag am Palmenstein

Hüffelsheim/Hackenheim. Es soll der größte Tag in der jüngeren Vereinsgeschichte der SG Hüffelsheim werden. Mit einem Dreier am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) zum Abschluss der Landesliga-Saison zu Hause auf Palmenstein gegen den SV Nanz-Dietschweiler würde die Mannschaft von André Weingärtner aufsteigen. Der einzige Konkurrent, der TuS Hochenecken, muss zeitgleich am Felseneck beim TuS Hackenheim ran. Das Team von Tim Hulsey könnte mit einem Punktgewinn das Zünglein an der Waage spielen und den Nachbarn einen großen Gefallen tun.

Interessant wird die Partie in Hüffelsheim in jedem Fall. Hier geht es für beide Teams um viel. Die SG will die Meisterschaft feiern und sich in die Verbandsliga verabschieden, die Gäste brauchen voraussichtlich den Dreier, um in letzter Minute den Klassenerhalt vielleicht doch noch möglich zu machen, je nach Ausgang der anderen Begegnungen. Ein Punkt könnte für sie zu wenig sein. „Der Gegner wird mit viel Dampf kommen und seine letzte Chance suchen. Das macht die Sache mit der ganz speziellen Ausgangslage zur besonderen Challenge”, sagt Weingärtner, der von Beginn an akzeptiert hatte, „dass wir nichts geschenkt kriegen.” Aktuell sei man in einer extrem anstrengenden und anspruchsvollen Rolle. Es steht eben viel auf dem Spiel auf Palmenstein.

Zwei Teams mit herausragenden Saisonleistungen

Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist bei der SG groß. Von Beginn an Gas geben und zeigen, wer Herr im Haus ist. Die letzte Hürde nehmen und dann feiern. Am Ende würde der 24. Sieg im 30. Spiel stehen, wären 76 von 90 möglichen Zählern in der Saison erreicht. Hohenecken könnte mit seiner wesentlich besseren Tordifferenz, die aber in der Landesliga noch keine Bedeutung hat, auf 74 kommen. Der TSC Zweibrücken als Tabellendritter liegt schon 27 bzw. 25 Zähler zurück. „Das ist von den Punkten her schon ziemlich einzigartig und zeigt, dass die Jungs eine wahnsinnig gute Runde gespielt haben.”

Zum Vergleich: Eintracht Bad Kreuznach reichten im Sommer 2023 genau 70 Punkte, um als Erster durchs Ziel zu gehen. Weingärtner hat eine ähnliche Situation als Coach bereits erlebt. In der Saison 2012/13 schaffte er mit Alemannia Waldalgesheim am letzten Spieltag in der Verbandsliga durch ein 1:0 bei Südwest Ludwigshafen die direkte Rückkehr in die Oberliga. Auch damals gab es von Beginn an ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Was heute Hohenecken ist, hieß damals TSV Schott Mainz.

Vertrauen in eigene Stärken

Verlassen auf das, was Hackenheim vielleicht möglich macht? „Sie haben eine gute Runde gespielt und werden sich mit einer guten Leistung und Punkten verabschieden wollen”, sagt der Hüffelsheimer Verantwortliche, der aber lieber auf seine eigene Mannschaft baut. “Die Jungs sind extrem fleißig und werden die letzte Hürde nehmen!“