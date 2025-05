Wie am Mittwoch wollen Siegtorschütze Alexander Guth (rechts) und der TV Parsberg mit einer kompromisslosen Abwehrarbeit auftrumpfen. Daniel Ertels (links) Tegernheimer arbeiten an der offensiven Effizienz. – Foto: Florian Würthele

Landesliga vor Augen: Tegernheim muss in Parsberg ein Tor aufholen Relegation zur Landesliga - 2. Runde - Rückspiel: Trotz der knappen Hinspielniederlage reist der FCT zuversichtlich in den Landkreis Neumarkt

Die Trainer hatten es bereits unmittelbar nach dem Hinspiel klargestellt. Von einer Vorentscheidung sei man weit entfernt. Zumal so ein 1:0 ja immer ein gefährliches, tückisches Ergebnis ist. Entsprechend groß bleibt die Spannung fürs Relegations-Rückspiel zwischen dem TV Parsberg und dem FC Tegernheim am Samstag-Nachmittag an der Parsberger Hatzengrün. Die Hausherren gehen durch den knappen Erfolg vom Mittwoch mit einem leichten Vorteil ins Spiel, Tegernheim muss ein Tor aufholen. Liegt der FC nach 90 Minuten mit diesem einen Treffer in Front, ginge es in die Verlängerung. Nur der Sieger schnappt sich das Landesliga-Ticket, der Unterlegene muss nächste Saison in der Bezirksliga antreten. Spielbeginn ist um 16 Uhr.

Nach dem Hinspiel richtete Parsbergs Chefanweiser Stefan Weber nicht nur an die Seinen ein Kompliment. Der FC Tegernheim sei „eine absolute Top-Mannschaft, die es echt verdient hätte, Landesliga zu spielen“, sagte er. Den eigenen Spielern zollte Weber ein Lob dafür, wie sie sich – speziell in der zweiten Halbzeit – bedingungs- und kompromisslos in jeden Schuss schmissen und wie sie um jeden Zentimeter Rasen kämpften. Genau das will er auch im Rückspiel sehen: „Wir gehen das Spiel genauso konzentriert, engagiert und diszipliniert an wie das Hinspiel, hoffen auf eine gute Kulisse und ein tolles Wetter“, so Weber, dessen Mannschaft eine echte Mammut-Saison in den Knochen steckt. Am Ende wird man bei 51 Spielen herauskommen. „Egal wie das Ganze endet: Wie freuen uns auf die letzten 90 bzw. 120 Minuten in dieser Saison und gehen mit großer Freude der Pause entgegen.“ Ins Aufgebot rückt Isa Kagirov. Der Flügelspieler verpasste verletzungsbedingt fast die komplette Saison und wechselt nun zurück zum heimischen TSV Brunn. „Wir hoffen, Isa mit dem Klassenerhalt und mit ein paar Einsatzminuten im letzten Spiel verabschieden zu dürfen“, sagt sein Trainer, der ansonsten auf denselben Kader wie am Mittwoch zurückgreifen kann.





Unterdessen herrscht im Lager des FC Tegernheim trotz der bitteren 0:1-Hinspielniederlage Zuversicht. Der Tenor noch am Mittwochabend: Wir reißen das Ruder am Samstag rum! „Am Samstag reißen wir es rum“, mit diesen Worten schloss FC-Coach Michael Fischer sein Spielfazit. Trainerpartner Thomas Schneider blickt so auf die ersten 90 Minuten zurück: „Das war eine sehr unglückliche Niederlage. Ein Remis hätten wir uns mindestens verdient gehabt. Aber manchmal gibt es solche Spiele, in denen einfach nichts geht. Wahrscheinlich hätten wir nochmal 90 Minuten spielen können und hätten an dem Tag kein Tor geschossen.“ Nichtsdestotrotz sei man weiterhin „sehr positiv. Die Ausgangslage ist klar, wir müssen das Spiel gewinnen. Das ist das Ziel. Die Stimmung ist gut und wir werden auf alle Fälle nochmal alles raushauen, was irgendwie im Tank ist“, verspricht Schneider. Personell müssen die Gäste auf den gesperrten Tobias Rieger verzichten. Der Defensivmann handelte sich ja im Hinspiel eine rote Karte ein. Zusätzlich muss Martin Glöckner (Urlaub) ersetzt werden. Bei Angreifer Mario Cieslik bleibt wegen seiner Handverletzung abzuwarten, ob es für einen (Startelf-)Einsatz reicht.