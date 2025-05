Landesliga vor Augen: Nutzt Bad Abbach den ersten Matchball?

Maximal zwei Punkte trennen den TSV Bad Abbach noch von der Bezirksliga-Meisterschaft und der langersehnten Rückkehr in die Landesliga. Um am letzten Spieltag nicht unnötig zittern zu müssen, will das Schuderer-Gefolge gleich den ersten Matchball verwandeln. Dabei hat es die Aufgabe am Sonntag jedoch durchaus in sich. Es geht zum Rangdritten SpVgg Hainsacker. Bereits am Samstag muss der FC Tegernheim ran und der will das Heimspiel gegen den SV Breitenbrunn unbedingt gewinnen, um seinerseits die kleine Rest-Chance aufrechtzuerhalten und den Druck auf Abbach zu erhöhen. Apropos Breitenbrunn: Der SVB kämpft gemeinsam mit der SpVgg Ramspau (in Pielenhofen), dem SC Regensburg (in Thalmassing) und dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (gegen Viehhausen) um den direkten Klassenerhalt. Für die vier Teams stehen nur zwei Nicht-Abstiegsplätze zur Verfügung. Die beiden anderen müssen in den „sauren Apfel“ namens Relegation beißen.



Hinspiel: 1:2. Das letzte Heimspiel einer Fußballsaison ist auch immer verbunden mit Abschiednehmen. Im Lager des VfB Bach (7., 41) gilt das allen voran für den Cheftrainer. Thomas Sommer verlässt den Verein bekanntlich am Saisonende. Und natürlich wollen sich auch seine Spieler mit einer guten Performance vom Heimpublikum verabschieden, am besten mit dem vierten Sieg in Serie. Außerdem würde der VfB diese Spielzeit gern in der oberen Tabellenhälfte abschließen. Allerdings reist am Abend mit dem TB/ASV Regenstauf (4., 49) eine äußerst formstarke Truppe an, die seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr verloren hat und zuletzt Wenzenbach mit 4:0 von der Klinge springen ließ.





Morgen, 15:00 Uhr FC Tegernheim Tegernheim SV Breitenbrunn Breitenbrunn 15:00 PUSH



Hinspiel: 2:1. Durch die Unentschieden gegen Schwarzhofen und Viehhausen hat der FC Tegernheim (2., 61) höchstwahrscheinlich seine Chance auf die Meisterschaft verspielt. Nichtsdestotrotz will die Schneider-/Fischer-Elf ihren Teil dazu beitragen, dass es noch etwas spannend bleibt und Bad Abbach am Sonntag Druck verspürt. Hierfür muss die Heimpartie am Samstag gegen den SV Breitenbrunn (11., 32) auf jeden Fall gewonnen werden. Eine undankbare Aufgabe, denn: Die Gäste brauchen selbst noch Sicherungspunkte im Abstiegskampf und werden alles daran setzen, dem Favoriten das Leben schwer zu machen.







Hinspiel: 3:4. Jetzt haben sie Gewissheit: Seit letztem Sonntag und der bitteren 1:2-Niederlage gegen Pielenhofen steht für den TSV Kareth-Lappersdorf II (16., 13) fest, dass er nach einem Jahr zurück in die Kreisliga muss. Natürlich hatte sich der Abstieg seit Wochen angedeutet, dennoch schmerzt es. Coach Daniel Vöhringer wünscht sich nun, „sich in den verbleibenden Spielen sauber aus der Liga zu verabschieden und einen vernünftigen Saisonabschluss zu schaffen“. In seinem letzten Bezirksliga-Heimspiel bekommt es der TSV mit dem Tabellenfünften SV Wenzenbach (45) zu tun. Dort peilt man Wiedergutmachung für die vergangene Klatsche in Regenstauf an. Zudem soll die Auswärtsbilanz (4/5/5) gerade gebogen werden.







Hinspiel: 1:2. Das erste Etappenziel ist erreicht. Dank des hart erkämpften Dreiers in Kareth darf der FC Pielenhofen-Adlersberg (15., 25) für die Relegation planen. Das rettende Ufer ist bei sechs Punkten Rückstand wohl nicht mehr erreichbar. Dementsprechend können die Partien am Sonntag gegen die SpVgg Ramspau (12., 31) und dann beim Sportclub schon als Vorbereitungsspiele auf die Relegation angesehen werden. Das anstehende Match ist ein typisches Kellerduell, da Gegner Ramspau selbst in den Abstiegskampf verwickelt ist. Um der Relegation zu entfliehen, sollten die Petz-Mannen am besten dreifach punkten. Positiv ist: Nach dem überraschenden Heimerfolg gegen Thalmassing hat es die SpVgg nun in der eigenen Hand.







Hinspiel: 1:5. Noch lebt die Hoffnung auf die direkte Rettung. Doch weil Ramspau ebenfalls gewann, muss der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (14., 27) weiterhin vier Zähler aufs rettende Ufer aufholen. Faktisch sind es sogar fünf – Stichwort direkter Vergleich. Es riecht also nach Relegation am Naab-Ufer. Um am letzten Spieltag vielleicht doch noch eine Chance zu haben, ist Ettmannsdorf gegen den FC Viehhausen (6., 42) zum Siegen verdammt. Bei den Gästen geht es darum, die kleine Sieglos-Serie zu beenden und in die Erfolgsspur zurückzukehren. Vor Wochenfrist bewies die Kandsperger-Crew Moral, als sie gegen Tegernheim einen 0:3-Rückstand noch in ein 3:3 ummünzten.





So., 11.05.2025, 15:00 Uhr SpVgg Hainsacker Hainsacker TSV Bad Abbach Bad Abbach 15:00 live PUSH



Hinspiel: 1:0. Sie können sich im Grunde nur noch selbst schlagen! Maximal zwei Punkte benötigt der TSV Bad Abbach (1., 65) noch, um sein Meisterstück zu machen. Das große Ziel Landesliga-Rückkehr ist zum Greifen nah. Klar ist, dass die Leglers, Drechsler und Co gleich den ersten Matchball verwandeln wollen. Um so am letzten Spieltag nicht noch unnötig zittern zu müssen. Jedoch gibt es definitiv leichtere Aufgaben als die am Sonntag bei der SpVgg Hainsacker (3., 50) – jener Mannschaft, die Abbach in der Hinrunde die allererste Saisonniederlage zufügte. Jürgen Schneiders Team spielt eine außergewöhnlich konstante Runde und hat fast wenig Pech, dass heuer mit Abbach und Tegernheim zwei Übermannschaften in der Liga sind. Die Abbacher sind sich der Schwere der Aufgabe bewusst, wollen aber – sollte Tegernheims tags zuvor seine Hausaufgaben machen – mit Konzentration und Siegeswillen unbedingt gewinnen.







Hinspiel: 3:1. Direkte Rettung oder Relegation: Für den SC Regensburg (13., 30) ist alles möglich, allerdings hat er es seit dem letzten Wochenende nicht mehr in der eigenen Hand. Fortan müssen sich sowohl Breitenbrunn oder Ramspau mindestens einen Patzer leisten. Auf die Karl-Elf warten zwei Endspiele, ja die wichtigsten Spiele seit Langem für die Domstädter. Erst geht es zum FC Thalmassing (8., 39), ehe Pielenhofen seine Aufwartung an der Alfons-Auer-Straße macht. Der kommende Gegner ist trotz der jüngsten Niederlage gerettet und kann befreit aufspielen. Dies dürfte die „Operation Auswärtssieg“ nicht unbedingt einfacher machen für den Sportclub...





So., 11.05.2025, 15:15 Uhr FSV Prüfening Prüfening SV Schwarzhofen Schwarzhofen 15:15 PUSH



Hinspiel: 1:4. Bei Nico Beigang, dem scheidenden Übungsleiter des FSV Prüfening (10., 37), dürfte an diesem Sonntag eine große Schippe Wehmut mitschwingen. Vor seinem Abschied Richtung Franken steht noch das letzte Match mit Prüfening auf der eigenen Anlage an. Das große Ziel Klassenerhalt ist seit vorletzter Woche fix, Beigang kann sich also mit einem positiven Bauchgefühl verabschieden. Gegner beim Heim-Abschluss ist der SV Schwarzhofen (9., 38), der einen Punkt und einen Tabellenplatz vor den Regensburgern rangiert. Im Grunde geht es hüben wie drüben also nur noch um die goldene Ananas. Dennoch sind beide Mannschaften bestrebt, die jeweilige Niederlage der Vorwoche auszumerzen.