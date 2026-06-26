Landesliga-Vizemeister verabschiedet gleich sechs Spieler

Der TSV Köngen, Vizemeister der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verabschiedet nach einer starken Saison mehrere Spieler und Trainer. Nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg über die Relegation stehen sowohl im Landesliga-Team als auch in der U23 zahlreiche personelle Veränderungen an.
Die erste Mannschaft des TSV Köngen hatte die Landesliga-Saison auf Rang zwei abgeschlossen und sich damit die Chance auf den Aufstieg erarbeitet. In der Relegation reichte es am Ende jedoch nicht zum Sprung in die Verbandsliga Württemberg. Nach dem letzten Saisonspiel verabschiedete der Verein nun mehrere Akteure, die den Landesliga-Kader zum Saisonende verlassen.
Marc Vogelmann zieht es in die Schweiz, Jan Schäberle und Emilio Intemperante wechseln zum VfL Kirchheim. Max Schlotterbeck schließt sich dem 1. Göppinger SV an, Nikita Hindennach geht zum TSV Weilheim und Daniel Zimmermann wechselt zum 1. FC Frickenhausen. Damit verliert der TSV Köngen mehrere Spieler, die Teil einer erfolgreichen Saison waren und ihren Anteil am zweiten Tabellenplatz hatten.
Auch in der U23 gibt es einen größeren Umbruch. Trainer Francesco Muscianese übernimmt künftig den TSV Oberboihingen, Co-Trainer Chris Kneer pausiert. Zudem wechseln Luca Beck und Louis Hartenstein ebenfalls zum TSV Oberboihingen. Tobias Nadelstumpf und Valentin Schweizer schließen sich dem TSV Notzingen an, Tim Seeger und Tim Fallscheer gehen zum TSV Denkendorf. David Pfeffer wechselt zur SGM Höllbach, Luca Krautwasser zum TSV Wendlingen. Matteo Spohn legt eine Pause ein.
Der TSV Köngen bedankt sich bei allen Spielern und Trainern für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihr Engagement in den Vereinsfarben. Der Verein würdigt ihren Beitrag auf und neben dem Platz und wünscht allen Abgängen sportlich wie privat alles Gute für den weiteren Weg.