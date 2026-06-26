Landesliga-Vizemeister verabschiedet gleich sechs Spieler

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Der TSV Köngen, Vizemeister der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verabschiedet nach einer starken Saison mehrere Spieler und Trainer. Nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg über die Relegation stehen sowohl im Landesliga-Team als auch in der U23 zahlreiche personelle Veränderungen an.

Die erste Mannschaft des TSV Köngen hatte die Landesliga-Saison auf Rang zwei abgeschlossen und sich damit die Chance auf den Aufstieg erarbeitet. In der Relegation reichte es am Ende jedoch nicht zum Sprung in die Verbandsliga Württemberg. Nach dem letzten Saisonspiel verabschiedete der Verein nun mehrere Akteure, die den Landesliga-Kader zum Saisonende verlassen.

Marc Vogelmann zieht es in die Schweiz, Jan Schäberle und Emilio Intemperante wechseln zum VfL Kirchheim. Max Schlotterbeck schließt sich dem 1. Göppinger SV an, Nikita Hindennach geht zum TSV Weilheim und Daniel Zimmermann wechselt zum 1. FC Frickenhausen. Damit verliert der TSV Köngen mehrere Spieler, die Teil einer erfolgreichen Saison waren und ihren Anteil am zweiten Tabellenplatz hatten.