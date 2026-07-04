Landesliga-Vizemeister sichert sich früheren Oberliga-Spieler

– Foto: Jacqueline Maier / Verein

Der FV Löchgau, Vizemeister der Landesliga Württemberg, Staffel 1, und in der Relegation am Aufstieg in die Verbandsliga gescheitert, begrüßt Steffen Bönisch zurück. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt vom FSV Waiblingen und kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Für Trainer Markus Lang ist er ein weiterer Baustein im neu formierten Kader.

Bönisch machte seine ersten fußballerischen Schritte beim FV Löchgau, ehe er in den Nachwuchs der Stuttgarter Kickers wechselte. Dort spielte er in der U17-Bundesliga Süd/Südwest und sammelte erste Erfahrungen auf hohem Jugendniveau. Anschließend führte sein Weg zur SG Sonnenhof Großaspach, wo er sich in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg weiterentwickelte. In der Saison 2023/24 kam er dort auf 25 Einsätze und erzielte neun Tore. Bereits ein Jahr zuvor hatte er in derselben Spielklasse 25 Partien absolviert.

Auch im Aktivenbereich sammelte der Mittelfeldspieler bereits Erfahrung. Für Großaspach wurde er in der Oberliga Baden-Württemberg geführt und kam dort ebenso zum Einsatz wie später bei der TSG Backnang. In der vergangenen Saison war Bönisch an den FSV Waiblingen ausgeliehen und entwickelte sich in der Verbandsliga Württemberg zum Stammspieler. In 29 Spielen erzielte er ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor. Insgesamt stehen für ihn 108 Spiele, zwölf Tore und zwei Assists in der Bilanz.