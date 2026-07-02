Landesliga-Vizemeister präsentiert bislang neun Zugänge

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Die SG Empfingen, Vizemeister der Landesliga Württemberg, Staffel 3, hat den Aufstieg in die Verbandsliga über die Relegation verpasst und geht mit Trainer Alexander Eberhart in die neue Saison. Nach drei starken Jahren im oberen Tabellendrittel stehen neun Zugänge fest, Abgänge sind bislang keine bekannt, der Kader bleibt weitgehend zusammen.

Empfingen hat sich in den vergangenen Jahren in der Landesliga Schritt für Schritt nach oben gearbeitet. Nach der Meisterschaft in der Bezirksliga Nordschwarzwald 2019/20 etablierte sich die Mannschaft zunächst wieder in der Landesliga. Auf Platz acht folgten Rang elf und Platz sieben, ehe der Verein deutlich näher an die Spitze rückte. 2023/24 wurde die SG Vierter, 2024/25 Dritter und in der vergangenen Saison Vizemeister. Der Sprung in die Verbandsliga blieb über die Relegation zwar aus, die Entwicklung der letzten Jahre bleibt dennoch klar positiv.

Für die kommende Runde erhält der Kader zusätzliche Breite und Qualität. Thomas Stehle kommt von der SG Trillfingen/GW Stetten/SV 1928 nach Empfingen. Gleich mehrere Spieler wechseln vom TuS Ergenzingen zur SG: Nico Gulde, Luca Wüst, Linus Hellstern und Jakob Majhen sollen die Mannschaft verstärken. Vom SV Zimmern stößt Stefan Mutapcic hinzu, Philipp Schweizer kommt vom VfL Nagold. Außerdem wechseln Tom Schmid vom SV Wurmlingen und Maximilian Wagner von der TSF Dornhan nach Empfingen.