Landesliga: Viktoria Goch unterliegt daheim dem VfB Speldorf 2:3

Turbulent ging es am Donnerstagabend in der Landesliga-Partie der Niederrhein-Gruppe 2 zwischen Viktoria Goch und dem VfB Speldorf zu. Vor allem die erste Halbzeit hatte mit etwa je einem verschossenen Strafstoß auf beiden Seiten eine ganze Menge zu bieten, am Ende blieb es beim Halbzeitstand von 3:2 für die Gäste auch am Ende, womit die Gastgeber die Chance verpasst haben, den zuletzt drei Siegen aus vier Spielen einen weiteren hinzuzufügen. Ein Sieg im Nachholspiel des 12. Spieltags hätte bedeutet, dass die Viktoria bis auf einen Zähler an Platz zwei herangerückt wäre.
Dabei blieb es dann jedoch 55 Minuten lang bis zum Abpfiff, in einer bis dahin sehr torreichen Partie im Hubert-Houben-Stadion sollten keine weiteren Treffer mehr fallen. Während das Team von Trainer Kevin Wolze damit die Chance verpasste, die Lücke zur Tabellenspitze zu schließen, verbesserte sich der VfB mit nun 21 Zählern auf den neunten Tabellenplatz.
Viktoria Goch – VfB Speldorf 2:3
Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Marius Alt, Luca Palla, Luca Plum, Levon Kürkciyan (69. Gabriel Preuß), Jacob Falkhofen (87. Jan Wilbers), Andrija Kurandic (59. Florian Ortstadt) - Trainer: Kevin Wolze - Co-Trainer: Florian Voss
VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Mika Pollmann, Maximilian Fritzsche, Carl Paul, Florian Meyer, Robin Tschierske, Mertcan Akdeniz (73. Leon Barghorn), Dominic Miller, Yassin Merzagua (87. Gabriel Heckerott), Calvin Küper (73. Athanasios Tsourakis), Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger
Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Mertcan Akdeniz (15.), 1:1 Levon Kürkciyan (16.), 1:2 Bradley Asoh (19.), 1:3 Maximilian Fritzsche (31.), 2:3 Marvin Hitzek (35.)
Besondere Vorkommnisse: Luca Plum (Viktoria Goch) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Stefan Hüpen (4.). Maximilian Fritzsche (VfB Speldorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sven Schneider (30.).