Landesliga: Viktoria Goch unterliegt daheim dem VfB Speldorf 2:3

Schon in der vierten Minute hätte Viktoria Goch in Führung gehen können, doch Luca Plum scheiterte mit einem Foulelfmeter an Keeper Stefan Hüpen. Das spielte den Gästen in die Karten, die nach einer Viertelstunde durch Mertcan Akdeniz in Führung gingen. Diese Führung hatte aber zunächst nur eine Minute Bestand, weil Levon Kürkciyan postwendend ausglich (16.). Danach lief jedoch alles gegen Viktoria Goch, sorgte doch Bradley Asoh gleich wieder für die Führung, die Maximilian Fritzsche nach einer halben Stunde auf 3:1 ausbaute. Dabei war auch er zunächst mit einem Foulelfmeter an Sven Schneider gescheitert, nutzte den Abpraller aber dann doch zum Torerfolg. Spannender wurde es dann aber wieder ab der 35. Minute, als Marvin Hitzek einen Freistoß direkt zum Anschluss verwandelte.

Dabei blieb es dann jedoch 55 Minuten lang bis zum Abpfiff, in einer bis dahin sehr torreichen Partie im Hubert-Houben-Stadion sollten keine weiteren Treffer mehr fallen. Während das Team von Trainer Kevin Wolze damit die Chance verpasste, die Lücke zur Tabellenspitze zu schließen, verbesserte sich der VfB mit nun 21 Zählern auf den neunten Tabellenplatz.

So spielten sie:

Viktoria Goch – VfB Speldorf 2:3

Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Marius Alt, Luca Palla, Luca Plum, Levon Kürkciyan (69. Gabriel Preuß), Jacob Falkhofen (87. Jan Wilbers), Andrija Kurandic (59. Florian Ortstadt) - Trainer: Kevin Wolze - Co-Trainer: Florian Voss

VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Mika Pollmann, Maximilian Fritzsche, Carl Paul, Florian Meyer, Robin Tschierske, Mertcan Akdeniz (73. Leon Barghorn), Dominic Miller, Yassin Merzagua (87. Gabriel Heckerott), Calvin Küper (73. Athanasios Tsourakis), Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger

Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Mertcan Akdeniz (15.), 1:1 Levon Kürkciyan (16.), 1:2 Bradley Asoh (19.), 1:3 Maximilian Fritzsche (31.), 2:3 Marvin Hitzek (35.)

Besondere Vorkommnisse: Luca Plum (Viktoria Goch) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Stefan Hüpen (4.). Maximilian Fritzsche (VfB Speldorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sven Schneider (30.).