Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Landesliga: Victoria Mennrath und Viktoria Goch legen vor
In der Landesliga Niederrhein steigen diesmal fast alle Spiele am Sonntag, denn nur Victoria Mennrath und Viktoria Goch legen schon am Freitag und Samstag los.
In der Landesliga Niederrhein steigen diesmal fast alle Spiele am Sonntag, denn nur Victoria Mennrath und Viktoria Goch legen schon am Freitag und Samstag los. Wie der 20. Spieltag der beiden Gruppen läuft, könnt ihr hier verfolgen.
Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.