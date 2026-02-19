Landesliga: Victoria Mennrath und Viktoria Goch legen vor In der Landesliga Niederrhein steigen diesmal fast alle Spiele am Sonntag, denn nur Victoria Mennrath und Viktoria Goch legen schon am Freitag und Samstag los. von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

