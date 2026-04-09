Landesliga-Verteidiger wechselt in die Bezirksliga, Kreisliga-Zugang

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Spielkennung: 351260224

SV Bonlanden - SV Rohrau

Alter Termin: Samstag, den 23.05.2026 um 15.00 Uhr

Neuer Termin: Donnerstag, den 21.05.2026 um 19.30 Uhr

Kreisliga B, Staffel 3

Spielkennung: 351326158

1. SV Fasanenhof - Spvgg Cannstatt II

Vom 29.03.2026

Neuansetzung: Donnerstag, den 16.04.2026 um 19.30 Uhr

Sonstiges

Termine Bezirkspokal

Herren Halbfinale

TSV Weilimdorf II - TV Echterdingen II

Dienstag, den 14.04.2026 um 19.30 Uhr

SV Sillenbuch - VfL Herrenberg

Donnerstag, den 16.04.2025 um 19.30 Uhr

Frauen Finale

VfB Obertürkheim – Sportvg Feuerbach

Donnerstag, den 14.05.2026 um 13.45 Uhr

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Spvgg Bissingen

Die Spvgg Bissingen kann in der Kreisliga A3 Enz/Murr weiter auf einen jungen Spieler bauen, der sich in dieser Saison bemerkenswert entwickelt hat. Matthias Ulmer Guerrero bleibt dem Verein erhalten und hat auch für die kommende Spielzeit zugesagt.

Der Außenverteidiger gehört zu den jüngeren Akteuren im Kader, hat sich jedoch längst als wichtige Stammkraft etabliert. Mit 16 Einsätzen und einem Tor in der laufenden Saison unterstreicht Matthias Ulmer Guerrero seinen gewachsenen Stellenwert im Team. Für die Spvgg Bissingen ist seine Zusage deshalb ein klares Signal mit Blick nach vorn: Am Jahnsportplatz bleibt ein Spieler, der Entwicklung, Verlässlichkeit und Perspektive in sich vereint.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Heimsheim

Der TSV Heimsheim verstärkt sich für die kommende Saison in der Bezirksliga Enz/Murr mit einem erfahrenen Defensivspieler. Pascal Schüller wechselt vom TSV Heimerdingen nach Heimsheim und soll der Hintermannschaft zusätzliche Stabilität verleihen.

Der Neuzugang bringt Erfahrung aus höherklassigen Ligen mit und gilt als Verteidiger, der Präsenz, Ordnung und Kommunikation vereint. Gerade diese Mischung macht ihn für eine Defensive wertvoll, die auf Sicherheit und Verlässlichkeit angewiesen ist. Heimsheim gewinnt damit nicht nur einen sportlich versierten Abwehrspieler, sondern auch einen Akteur, der mit seiner Art auf dem Platz Halt geben kann. Für den TSV ist diese Verpflichtung deshalb ein gezielter Schritt, um die Mannschaft für die kommende Saison robuster und gefestigter aufzustellen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++